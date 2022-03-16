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【飛虎3壯志英雄劇透】第18集劇情預告　許森竟是董啟超的私生子

娛樂 15:32 2022/03/16

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第17集講到杜文彬帶許森看完實驗室後，透露當年的研究主管蔡肇培在實驗室事故後失蹤。

第18集（16/3）

樂在小魚死後，悲憤痛苦，發誓要將化學武器的買賣者徹底剷除。

為此，他找上軒，希望和他合作。

軒心中為難，一方面不認同樂私自查案的做法，但另一方面也認同樂的確有所收穫，令真相越來越接近。

根據樂的線索，S Team調查當年杜文彬、蔡肇培與秘密實驗室的事件，得悉蔡肇培在實驗室事故後，曾遭警方逮捕，並入獄受刑，但一場神秘大火之後，蔡肇培卻消失得無影無蹤。

軒為進一步查出事件真相，找上許森向其打探，然而許森並沒有提供任何資訊。

董啟超的公司遭揭發，指其秘密生產違法藥物，背後竟是許森暗中策劃。

原來許森竟是董啟超的私生子，但他的最終目的，仍是未解之謎。

S Team尋找蔡肇培的下落，最終發現他躲藏在油麻地的一間中醫館內，原來多年來，蔡肇培便躲在此處，更和女中醫蘭產生感情。

《飛虎3壯志英雄》第17集劇情   上一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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