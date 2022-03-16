【無良業主】$2500月租深水埗閣樓「私人空間」　網民批廁所頂加木板劏房都不如

▲ 有業主開$2500月租深水埗閣樓「私人空間」，實際是廁所頂加木板。

本港土地問題不足，樓價租盤呎價驚人，在疫情之下，基層更是水深火熱，住屋成為一大負擔。近日，有名業主在網上放深水埗租盤，文字介紹標明有獨立廁所、有窗冷氣、熱水爐、雪櫃及2樓，開價月租$2500，以為是筍盤，看圖令人嘩然，實情只是廁所加木板當閣樓床舖，環境惡劣，網民斥責業主黑心。

有名網民昨日（15日）在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」刊登帖文找租客，租盤位於深水埗，沒有標明呎數，附有文字簡介，內文夾雜了簡體字，原文如下：

免佣私人空間出租2500元近長沙灣地鉄站，獨立厠所，有窗，空调，熱水爈（爐），雪柜，二楼。

▲ 「私人空間」就是一間廁所加建閣樓。（FB圖片）

私人空間只是一間廁所

單從文字所看，業主標明有獨立廁所、窗及2樓，並附有熱水爐、冷氣機及雪櫃基本家電，看似不錯。可是有圖才是有真相，從帖文附有的多張照片，所謂的私人空間只是一間廁所。馬桶座廁頂加裝木板變成小閣樓，廁所旁有一條樓梯可爬上去，閣樓就成為床，床邊有迷你雪櫃及風扇。

窗方面，只是細小的氣窗。網民嘲諷「二樓嗰個叫有窗？老鼠大隻啲都過唔到」、「隻窗咁細 ，火燭就慘喇」。

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斥責業主黑心無良

有關帖文發佈不到1天，超過400名網民按emoji，當中大部分是派嬲嬲。有網民拆穿該業主，之前曾刊登出租此閣樓屋已大獲劣評，「又返嚟啦？仲未租出咩？所以佢都唔好意思寫單位、屋呢啲字眼，而係咩私人空間」，原本是一個廁所做了一個「閣樓」，就成為一個「空間」出租，劏房都說不上。

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大量網民斥責業主黑心無良，是「孽主」之外，另一方面，有網民悲嘆有求有供，何以香港住屋市場可以如此扭曲，有感只可以負擔便宜價錢的香港人沒選擇，在發達城市背後實屬可悲。

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責任編輯︰王明芳