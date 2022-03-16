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【企圖自殺】秀茂坪26歲女膠袋笠頭昏迷　送院搶救後不治

社會 15:32 2022/03/16

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(經濟日報資料圖片)

秀茂坪發生自殺案，有女子懷疑用膠袋套頭，接駁着一罐氣體企圖自殺，最後送院搶救後證實死亡。

事發在寶達邨達峰樓，警方今日（16日）上午11時2分接報，指一名26歲女子在單位房間內以膠袋套頭，膠袋連接一罐氣體，懷疑企圖自殺。

警方接報到場，發現該名女子倒臥在房間內，昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

求助電話

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

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責任編輯：余思嵐

 

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