【疫下艱難】居民投訴速遞員屋苑外食飯被批缺同理心　順豐：不會作任何處分

▲ 速遞員屋苑外食飯遭公審，順豐：已慰問員工並不會作任何處分。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，禁晚市堂仍然為政府收緊防疫措施之一，近日有網民在「小西灣富景花園居民聯絡組」Facebook專頁內，將一名速遞員在屋苑公眾範圍的廢物分類回收桶旁食飯盒的相片放上網公審，直斥對方除下口罩影響環境衛生，惟不少網民覺得該投訴人欠同理心，行為過份，事件引起爭議，網民批評有關居民缺同理心，疫下速遞員工作甚為辛酸，連TVB藝員林盛斌也公開指責投訴者無同理心詳情即看：【下一頁】）。

有多名市民到速遞員所屬的順豐速運公司Facebook專頁內留言，要求不要懲處該名速遞員，又指體諒速遞員以及感謝他們的付出。順豐在Facebook專頁回應，公司已慰問員工，並不會對他作任何處分。

▲ （網上圖片）

順豐回應指，感激每一位堅守崗位的前線同事，全賴同事在疫情下謹守崗位，才能在艱難的環境下維持服務；同時感謝市民一直以來的支持，認為面對當下困難時期，社會更需要體諒和理解，尤其對每一位前線工作的員工和同業。

事件引起市民熱烈討論，在討論區有網民更建議將屋苑個智能櫃停用1星期做懲罰，大批網民表示：

如果有得揀，無人會想係條街到食飯的。請善待及保護你地既員工，努力工作既人唔應該受到不必要既公審。 請多體諒及支援前線員工！

應該要懲罰屋苑居民，一周內不送貨!

疫情下各行各業都辛苦，唔係識投訴、講防疫就大哂!

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記者：李榮忠