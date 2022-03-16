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暫緩追租先過行會一關　下一站闖立法會

政治 15:54 2022/03/16

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暫緩追租獲行會通過，將交付立法會審議。（梁偉榮攝）

財政司司陳茂波在財政預算案提出的暫緩追租，有一定爭議，在上週作出3大讓步後，昨日在行政會議上終獲通過，下一關就是到立法會，料在多數議員支持下，可獲順利過關。

據知，除了地產界反對暫緩追租，在官場內部，也有保留，甚至不同意的聲音，昨日的行會上，就有反對聲音質疑有違合約精神，不過最終仍獲通過。

其實陳茂波本擬，在暫緩追租上速戰速決，但最終如意算盤打不響，在聽取各方意見後，上周也作出3大讓步，以減低方案通過的阻力，包括：保護期由6個月縮至3個月、業主和租客若傾掂減租不受影響、罰則由欠租3倍減為兩倍。

有零售業界人士透露，財政預算案公佈暫時禁止追租後，不少業主都擔心被拖欠3個月租金，影響資金流，所以近月他們和租客商討減租，很多減租達5成，為期3個月，以確保租客繼續交租，以免第5波疫情持續，政府政策又延長，或者租客隨時再拖幾個月租，甚至結業，便會損失更多租金收入。

對於年老業主靠舖頭收租維生，又或者有些舖位仍需要做按揭。消息表示，老業主為數不多，而且肯定不是窮人，沒可能影響生計，而且政府早表示，銀行願意配合，將會暫停按揭。

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撰文 : 傅流螢

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