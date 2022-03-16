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【家長教育】「童真同心」短片創作比賽延至8月截止　楊潤雄籲家長與子女善用特別假期參與

社會 15:59 2022/03/16

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教育局「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽報名期延至8月底。（教育局網頁圖片）

為配合3、4月提早放「暑假」安排，教育局今日（16日）宣布更新「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽安排，延長比賽報名期4個月至8月底截止，並修訂參賽規則。教育局局長楊潤雄在社交網站發文鼓勵家長和子女善用閒暇，透過創作短片宣揚正向教養及建立良好親子關係。

教育局表示，比賽截止日期將由原定的4月11日，延至8月31日；小學組及中學組參賽者由原先以小組為參賽單位，改為可選擇以個人或小組形式（不多於5人）參加比賽；比賽結果公布及頒獎典禮暨得獎作品展覽將順延至11月進行；其他比賽規則維持不變。比賽旨在推廣正向家長教育，並慶祝香港特別行政區成立25周年，設有⼩學組、中學組、親子組和公開組，學生、家長及其他公眾人士均可參加，得獎者可獲發獎狀及高達5,000元禮券，最積極參與學校（小學組及中學組各一）將獲發獎盃及5,000元禮券。

楊潤雄亦提醒同學及家長注意，社區疫苗接種中心「即日籌」安排將由本周五（18日）開始，擴展到3至17歲兒童及青少年，呼籲善用新增的服務。

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責任編輯：馮琪雅

教育局 楊潤雄 比賽 疫苗 中學 小學

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