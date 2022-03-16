【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性

▲ 本港疫情嚴峻。（梁偉榮攝）

本港疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，講解本港最新疫情。本港今日（16日）新增29272宗感染個案 14818宗屬快測呈報，詳情即看：【下一頁】

徐樂堅指出，當局自3月7日起推出網上平台，讓市民呈報快速測試陽性結果，2月26至3月5日期間，共收到逾18萬宗個案。確診數字在3月2日至3日為最頂峰，每日有約7萬宗個案，其後慢慢下降；而在過往7日，每日有約3萬宗個案，一半經核酸檢測，一半為快速測試結果。徐樂堅說，雖然目前個案仍然多，但數字平穩。

今早例行疫情記者會上，當局指出市民在呈報個案後，會抽樣作出檢測，現時發現有30宗的檢測樣本是呈陰性。徐樂堅在疫情記者會進一步解釋，當局正調查相關個案，部分正進行第二次覆檢，當局會考慮快測是否有誤差、承辦商是否相隔太長才上門再覆查，但他指，當局目前接獲個案後，一般翌日就有合作營辦商上門覆查。

徐樂堅說，有個案曾出示快測檢測棒結果的相片，是模糊的兩條線，當局發現其中一條線模糊，則市民誤以為結果為陽性，但事實上結果為陰性，

如果好清晰兩條線是明顯陽性，有一條模糊不清就建議多做個檢測，有些人以為模糊是陽性，事實上是陰性個案。

據他解釋，即市民在檢測棒發現兩條模糊線，不代表是有陽性，提醒市民要有兩條實線才屬陽性，建議如市民如發現模糊線，可再多做一次測試。如果市民是誤讀快測結果，當局會終止其隔離令，不會有後續行動。

徐樂堅說，暫時未發現有覆檢為陰性的個案刻意提供假資料，如果發現相關情況，或有執法。

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記者：黃悅晴