【提早暑假】反傳統不給予操練式課業 明道小學安排體能遊戲照顧身心健康

▲ 學業固然重要，但首要關心身體健康。

2019冠狀病毒病疫情席捲全球，至今年2月，本港第五波疫情發展急轉直下，情況極為嚴峻，行政長官宣布調整學校本學年的暑假安排，將原本在 7、8 月的假期提前至 3、4 月，稱為「特別假期」。隨後，學校陸續收到同學及家長染疫的消息，在擔心大家病情的同時，也想像同學家裡的情況，除了身體上的不適，還有心理上的壓力，家長要照顧子女之餘，更要張羅抗疫物資及消毒清潔；還有其他未染疫的家庭，孩子每天聽著新聞報導，看著感染數字，心中的恐懼可想而知……這場疫症，除了危害生命安全，也嚴重影響著我們的心靈和情緒。

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在一般的假期裡，為了鞏固學生學習，學校多會為他們安排課業或補充練習，讓同學持續建立良好的學習習慣。近年本校已一反傳統，不再一味給予操練式課業，而是透過另類學習活動，讓同學發揮潛能，建立自主學習能力。至於這次的特別假期，我們的團隊不斷在想：究竟學生當前需要的是甚麼？學業固然重要，但真的是這刻最急切的嗎？我們認為應先照顧同學的身心靈健康，紓緩他們的心理壓力，幫助他們建立正向情緒，以能正面地應對疫境。

有見及此，我們先為同學和家長安排了「疫苗資助學校外展」隊到校提供接種2019 冠狀病毒病疫苗服務，並歡迎同學的非本校就讀兄弟姊妹和家長(包括老人家)一同接種疫苗，以安家長的心。對於學校來說，舉辦這場疫苗接種並不簡單，因為接種2019 冠狀病毒病疫苗的場地安排較其他疫苗注射複雜得多，但能讓有需要的同學及其家庭得到更全面的健康保障，縱然辛苦也是值得。

我們又為同學安排了不同的學習任務，期望他們在正向價值觀、個人成長、靈育和體能上都有所裨益，透過家校合作，共同擕手守護孩子的身心靈健康，渡過一個充實、有意義的特別假期。

學校自製「信有愛」之「特備德福時間」，讓同學收看校本錄製的影片，傳遞堅毅、誠信和愛等資訊，向學生發放正能量，強化同學的心靈發展。透過每星期簡單的回應表，老師可以即時知道學生的情緒及狀況，在假期也可透過電話、Whatsapp等即時跟進學生及家長的身心靈健康。

此外，我們也鼓勵同學成為挑戰小勇士，按照自己的能力和興趣自訂挑戰任務，如烹飪、外語、樂器、剪片等，從小自訂目標，學習新知識新技能，以相片、文字、圖畫或錄像等不同形式表達，假期後與其他同學分享。

學校也提供不少體能遊戲(Active Arcade)，鼓勵同學每天與家人一起做運動，合作完成任務，鍛鍊體能之餘，也是建立良好親子關係的好時機。

疫情持續，我們希望透過不同途徑，與同學及家長保持聯繫，如有需要便盡快作出支援。同學們，鼓勵你們在假期中不斷嘗試，挑戰自己，好好善用這個「不一樣假期」。

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