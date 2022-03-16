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【反起跑線聯盟】ERROR梁業與練美娟合演夫妻　娟姐投訴被肥仔「食豆腐」

娛樂 16:11 2022/03/16

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「肥仔」與練美娟在片場大放笑彈。

ViuTV新劇《反起跑線聯盟》將於本月21日起播映，劇集講述拒絕成為「怪獸家長」的父母及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。

劇集早前開工，ERROR隊長「肥仔」梁業與練美娟在片場大放笑彈，娟姐投訴被台前幕後「欺凌」，更被肥仔等人尊稱為「娟老師」。

她說：「呢個劇組個個都拍到精神分裂，肥仔叫我做娟老師，導演又將我同肥仔叫錯晒，真係有冇搞錯啊，我地咁大分別都會搞得亂！」

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娟姐地位崇高

在旁的肥仔指娟姐地位崇高，要受到劇組的特別關注，肥仔說：「通常片場最有地位嘅就會被人叫老師，依家娟姐要枝水咋，全場都會大叫『娟老師要枝水啊！』，可想而知佢幾咁受歡迎。」 

這天肥仔拍攝跳舞戲份，肥仔與劇中囝囝拉筋做運動，期間小演員自爆金句「壓我條筋，加五百蚊」等，逗得大家不時爆笑。

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娟姐投訴被肥仔「食豆腐」

劇情後期指因肥仔扭傷要娟姐幫忙按摩，但被娟姐投訴「食豆腐」。娟姐說：「依家肥仔用演員身份食我豆腐，按按吓又叫咩高啲入啲，唔知想我按邊度，係佢要求㗎咋，啲Fans唔好呷我醋啊。」 
 
至於導演劉偉恆第一次見肥仔跳勁舞，笑言過足導演癮，他說：「電視見佢跳舞梗係見過啦，但可以點佢跳幾個動作嚟睇吓先爽嘛！其寶娟姐同肥仔呢家人愈嚟愈似一家人，就連小演員嘅媽咪都話娟姐好似佢阿媽，真係好有感覺。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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