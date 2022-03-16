【第五波疫情】本港新增29272宗感染個案　14818宗屬快測呈報【不斷更新】

▲ 本港新增29272宗感染個案。

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬，多區圍封強檢共發現逾千宗確診【詳情即看：下一頁】，公營醫療系統不勝負荷。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（16日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

本港今增29,272宗個案，其中14,454宗經核酸檢測確診，餘下14,818宗經快測陽性呈報平台呈報。在第五波疫情期間，總確診人數為962,581宗，其中649,454宗經由核酸測試驗出；313,127宗經由快速測試驗出。

【17：35】

有市民反映經快速測試申報後，未能獲取隔離令和病假證明，徐樂堅表示，呈報平台已有18萬宗個案成功申請，可見平台運作順暢。他明白個別個案呈報上有難處，例如部份手機出現兼容問題，此類市民若在登記上有問題，可致電1836119自動系統，登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【17：30】

劉家獻表示，亞博社區治療中心只是整個醫療系統的一部份，每一個醫療設施擁有的儀器都不一樣，醫管局正進行分流分層，會按病人需要，安排他們到合適的設施接受治療。

【17：19】

有市民反映，使用政府提供的血氧儀，讀數和自己購買的血氧儀有落差，究竟應如何處理？徐樂堅表示，正如不同血壓機的量度結果會有落差，血氧儀的結果有落差情況普遍。詳情即看：【下一頁】

【17：06】

劉家獻指，市民對內地援港醫護的讚揚，遠多於投訴。詳情即看：【下一頁】

【17：05】

徐樂堅指，現時會抽查市民於網上呈報的確診個案，包括安排家訪做核酸檢測。如結果陰性，會調查快速測試結果會否出現誤差、呈報和抽查之間的時間會否相隔太遠。

【17：00】

徐樂堅指，現時內地醫院來港協助，在工作上一定有需要銜接的地方，希望大家本著感謝的心，此時市民接受治療是最重要。詳情即看：【下一頁】

【16：50】

醫管局指，有217人染疫後於昨日離世，包括124男93女。詳情即看：【下一頁】

【16：40】

今再多278宗死亡個案，其中53歲男，有腎衰竭，每2至3日要洗腎，累計15宗非公院死亡個案；今波累計死亡個案共4634宗。詳情即看：【下一頁】

【16：35】

本港今新增14,454宗核酸檢測確診個案，有2,906宗由醫院管理局確診；有1,623宗由公共衛生化驗處確診；其餘9,925由私人化驗所或者其他化驗所確診。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的1,623宗個案中，沒有L452R的個案，189個樣本為omicron，其餘未知。

【16：30】

徐樂堅表示，快速抗原測試網上呈報平台由3月7日起啟用，在2月26日至3月5日，共收到約18.4萬宗呈報。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組