【烏克蘭戰爭】報答二戰時猶太祖母獲救之恩　女子助恩人孫女逃離烏克蘭戰火

▲ 以色列一名女子的猶太祖母在二戰時，獲一位烏克蘭婦女救援，現在女子協助恩人的孫女逃出烏克蘭。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續了大半個月，有人逃離烏克蘭到安全地方暫避，也有烏克蘭人奮戰死守家園。以色列一名女子的猶太祖母在第二次世界大戰時，獲一位烏克蘭婦女救援，為了報答這近80年前的恩情，女子協助恩人的孫女及親屬逃出烏克蘭戰火。

據美國《華盛頓郵報》報道，來自以色列、46歲的Sharon Bass從小聽猶太人祖母Fania講述，她在二戰期間遭遇的經歷。當年Fania只是居於烏克蘭小鎮的一名少女，德國人入侵時，迫使猶太人進入集中營，Fania的大部分家人都被殺，包括她的父母和五個兄弟姐妹，最小的妹妹只有6歲，但她倖存下來。

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烏克蘭婦女勇救猶太少女

一位名叫Maria Blyshchik的烏克蘭婦女勇敢地拯救了Fania的生命，Maria和家人收留了Fania長達兩年，直到1944年2月。其後Fania移居至以色列，建立了自己的家庭，她多次向子孫講述獲救的故事，讓他們知道那些堅守人性的好人好事。Fania與Maria曾失去聯絡，多年後靠著互聯網再次聯繫起來，Fania更於1999年重返烏克蘭探望Maria。

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上月當Fania的孫女Sharon看到俄羅斯與烏克蘭的消息，她隨即想到恩人Maria的家人。她毫不猶豫地聯繫了Maria的36歲孫女Lesia Orshoko，以及Lesia的表姐、47歲的Alona Chugai。Sharon指兩家人因祖母的關係而經常聯繫，形容對方是「家庭的一部分」、「甚至比血緣更親近」。

兩家人甚有淵源，Maria育有10個孩子，其中一人Luba Blyshchik，約20年前起擔任Fania的看護，直至2019年Fania去世，享年97歲。因此Sharon更希望幫助Lesia和Alona離開烏克蘭並來到以色列。

努力助恩人家屬到以色列

幾經波折，Lesia和Alona終於獲得簽證，令人難以忘懷的是，二人獲批簽證那天正是Fania去世三周年。Lesia和Alona首先從烏克蘭前往波蘭邊境，然後去波蘭首都華沙，登上飛往德國慕尼黑的飛機，輾轉於3月6日抵達以色列。Sharon為她們爭取以色列的永久居留權，她有感︰

我覺得有義務幫助她們，回報近80年前的恩情。

Alona抵達以色列5天後，向Sharon表示很高興來到以色列，Sharon一家令她感到溫暖和安全，對她來說就像第二個家庭。只是她想念留在烏克蘭的家人，包括父母、兄弟和侄子，他們仍處於危險中。Sharon現時正努力，幫助Lesia的其他親人來以色列。

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責任編輯︰王明芳