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【第五波疫情】今波疫情錄4634宗死亡個案　腦出血患者入院後揭染疫後死亡

社會 16:43 2022/03/16

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（16日）指出，今再多278宗死亡個案，其中217人在昨日離世，包括一名53歲男，其有腎衰竭，每2至3日要洗腎，在家中離世。

今波累計死亡個案共4634宗，其中15宗屬非公院死亡個案，涉及1791女及2828男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%居院舍，約11%打齊2針疫苗，近9成沒打齊疫苗，87%是有長期病。

死亡個案中的死亡率為0.48%，80歲以上佔70%，死亡率為9.8%；已打針的死亡率是0.09%，未打齊針是1.86%，相差20倍。至於80歲以上長者方面，已打齊針的死亡率是3.4%，而未打針的死亡率是逾12.15％。

防護中心進一步分析188宗死亡基因，11%疑感染Delta，死亡率較高。至於院舍方面，昨日共收到11宗報告指有院舍職員及院友確診，牽涉104名院友及47名員工，過去2周，共有112個殘疾院舍及279個老人院舍受影響, 涉12002名院友，2939名員工，佔全港員工7%。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席今（16日）疫情記者會。 

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記者：鄧凱文

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