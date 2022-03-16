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【死亡個案】公立醫院再多278人染疫後離世　35歲死者有肝癌

社會 16:44 2022/03/16

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有10,368名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

過去24小時新增81名病人情況危殆，138人情況嚴重，119名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有1,058人出院，約40名病人於入院篩查或院內檢測陽性， 40名同房病人會被列密切接觸者。

公立醫院再多278人染疫後離世，有217人染疫後於昨日離世，包括124男93女，年齡介乎35歲至105歲，當中198人屬65歲以上長者；125人居住於院舍；151位沒有接種疫苗，41位已打一針，21位已打兩針、4人打3針。

昨日較年輕死者詳情如下：

  • 35歲，乙型肝炎帶菌者，肝癌有擴散
  • 40歲，曾有腦出血，長期臥床，需要插胃喉
  • 42歲，有大腸癌並且有擴散
  • 44歲，因為腦出血入院，入院篩查發現帶新冠病毒
  • 55歲，有遺傳神經纖維瘤，曾做過不同的腦部手術，長期臥床，需要插胃喉
  • 57歲，有遺傳染色體病，住在殘疾院舍，有癲癇、智障
  • 58歲，有鼻咽癌紀錄，需服用類固醇，免疫系統較弱

此外，由於數據滯後，3月8日至3月14日期間，再有61名病人離世，包括34男27女，年齡介乎42至105歲。截至昨日，醫管局累計共18,118人染疫，當中8,629 人已康復返回工作崗位。

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記者：李榮忠

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