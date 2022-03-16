【疫境同行】漫畫家祁文傑以畫寄意 借唐詩創作插畫盼戰勝疫情 休閒消費 16:18 2022/03/16 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 著名漫畫家祁文傑對畫畫仍有熱情。（受訪者提供） 80年代漫畫家著名漫畫家祁文傑，近年淡出漫畫界，但一直有收藏文物的興趣，所以自資開設畫廊「祁遇記」，寓學習工作同娛樂於一身。 近日疫情嚴峻，對繪畫仍深具興趣的祁文傑，近日也創作了一幅畫作，他表示是借唐代韋莊《思帝鄉》中「春日游·杏花吹滿頭」詩詞作靈感而創作，以此寫現今香港的《實景況》。 他並取名為「疫境游·新冠吹滿頭」漫畫，表示：「祁願🙏🏼全世界「同心同行跨逆境·疫情逆境滅新冠#疫境裡同心同行」 記者：Eric 相關文章 【居家抗疫】鄧麗欣疫下居家繪畫 Stephy騷畫功獲網民提議開畫展 17:47 2022/03/10 【居家抗疫】鄧麗欣疫下居家繪畫 Stephy騷畫功獲網民提議開畫展 【衝出香港】Valentino巴黎騷《花樣年華》配樂謝幕 邀孫儷代言與蜘蛛女平分春色 16:04 2022/03/07 【衝出香港】Valentino巴黎騷《花樣年華》配樂謝幕 邀孫儷代言與蜘蛛女平分春色 【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比 陳卓賢所持頭像曾升值百倍 10:41 2022/03/09 【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比 陳卓賢所持頭像曾升值百倍 你可能感興趣 【居家抗疫】鄧麗欣疫下居家繪畫 Stephy騷畫功獲網民提議開畫展 17:47 2022/03/10 【居家抗疫】鄧麗欣疫下居家繪畫 Stephy騷畫功獲網民提議開畫展 【衝出香港】Valentino巴黎騷《花樣年華》配樂謝幕 邀孫儷代言與蜘蛛女平分春色 16:04 2022/03/07 【衝出香港】Valentino巴黎騷《花樣年華》配樂謝幕 邀孫儷代言與蜘蛛女平分春色 【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比 陳卓賢所持頭像曾升值百倍 10:41 2022/03/09 【NFT】名人潮捧Monkey Kingdom首進駐蘇富比 陳卓賢所持頭像曾升值百倍 文娛藝術 繪畫 疫情