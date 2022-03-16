【疫境同行】漫畫家祁文傑以畫寄意　借唐詩創作插畫盼戰勝疫情

▲ 著名漫畫家祁文傑對畫畫仍有熱情。（受訪者提供）

80年代漫畫家著名漫畫家祁文傑，近年淡出漫畫界，但一直有收藏文物的興趣，所以自資開設畫廊「祁遇記」，寓學習工作同娛樂於一身。

近日疫情嚴峻，對繪畫仍深具興趣的祁文傑，近日也創作了一幅畫作，他表示是借唐代韋莊《思帝鄉》中「春日游·杏花吹滿頭」詩詞作靈感而創作，以此寫現今香港的《實景況》。

他並取名為「疫境游·新冠吹滿頭」漫畫，表示：「祁願🙏🏼全世界「同心同行跨逆境·疫情逆境滅新冠#疫境裡同心同行」

記者：Eric