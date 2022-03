【元宇宙】FWENCLUB X Joan Cornellà 首個NFT項目　4月開售 公開《MOAR》外觀與白名單登記細節

▲ 人類、喪屍、半機械人被困在元宇宙的MOAR大宅內。(圖片由品牌提供)

數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB宣佈與西班牙藝術家Joan Cornellà重磅推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。官方網站經已率先於3月7日開通 (https://joancornella.fwenclub.com/),並推出預熱點撃遊戲,邀請來自世界各地的FWENs參加,只需按下按鈕便可共同創建元宇宙,短短一星期內點擊次數已突破六千萬。

創建充滿諷刺意味的世界

Joan Cornellà是次將其黑色幽默延伸至另一虛擬世界。《MOAR by Joan Cornellà》故事發生在元宇宙一座名為「MOAR」的大宅內(「moar」是網絡上流行用詞,以幽默方式故意將「more」拼錯),有5,555隻生物及其靈魂,每隻均以區塊鏈ERC-721鑄造成NFT。

故事講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖,在MOAR大宅內的賓客,包括人類、喪屍及半機械人均被困在內,並只好繼續和平地生活在一起。這大宅內設有商店、遊戲以及虛擬展覽,將於2022年11月陸續推出。

首個NFT項目4月將以荷蘭式拍賣公開發售

社交平台已累積超過800萬追隨者的Cornellà,讓粉絲們從另一渠道繼續支持其充滿娛樂性且令人反思的作品。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列共5,555個獨特頭像,當中包括50個傳奇藝術作品,即將在2022年4月發行。白名單用戶、公眾(以荷蘭式拍賣公開發售)、以及團隊均可購入。所有生物均由Cornellà親手繪製,都是其筆下標誌性的男女角色,有超過200種屬性,全部均獨一無二。

▲ 《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列分佈圖。(圖片由品牌提供)

▲ 《MOAR by Joan Cornellà》項目路線圖。(圖片由品牌提供)

即日起創建Instagram Reels 動態音樂短片

上月,FWENCLUB攜手日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)呈獻其首個NFT系列《People In The Place They Love》,反應熱烈。FWENCLUB繼續為FWENs帶來驚喜,預留《MOAR by Joan Cornellà》400個白名單的優先名額予擁有花井祐介《People In The Place They Love》NFT系列的FWENs。

《MOAR by Joan Cornellà》將在2022年11月正式登陸元宇宙,屆時MOAR大宅將盛大揭幕,更會舉辦虛擬藝術展。

為慶祝《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列的推出及對白名單的訴求反應熱烈,FWENCLUB特別製作了全新歌曲《Put me on your WL》回饋支持者。FWENs 只需利用這首歌在 Instagram Reels 上創建自己的動態音樂短片,即有機會獲得白名單名額。而未能使用Reels功能的用戶,可於Discord內找到歌曲檔案以製作短片,切勿忘記將短片上載至Instagram及標籤我們! 歡迎 FWENs 創作任何有趣的內容,如繪畫、唱歌或跳舞,表達你為何想被列入白名單內。這比賽提供一共50個白名單名額予得奬者,每個名額最多可購入2枚NFT。

此外,於2022年5月至6月期間,FWENCLUB將會為大家帶來其他小遊戲及社群獎勵。

獲30多位名人及NFT達人加持

《MOAR by Joan Cornellà》的多款頭像於3月15日首度亮相後,隨即受到全球熱捧,世界各地超過30位一線名人、NFT及財經達人、潮流與藝術界的收藏家等,其中包括:鄭志剛、KAWS、周杰倫、林俊傑、Brooklyn Beckham、Victor Cruz陳柏霖、清永浩文 Hirofumi Kiyonaga、黒木啓司 Keiji Kuroki、吳建豪、羅志祥等。

熱爆全球 一星期突破六千萬點擊

在官方網站的網上點擊遊戲甫推出便獲得FWENCLUB社群的熱烈支持。點擊NFT紅色按鈕次數越多,Joan Cornellà標誌性角色身後的元宇宙大廈便會越高,遊戲下方更顯示了全球單次點擊的總次數。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT白名單登記詳情:

登記日期: 即日至3月19日下午12時正 (香港時間) 詳情: 於@FWENCLUB Instagram Reels,點選原創歌曲《Put me on your WL》並創建你的動態音樂短片。

標籤 @FWENCLUB及 #putmeonyourWL,連同你的Discord帳號於你的 Reels文字內容。

分享到你的Instagram Story或Twitter及標籤我們,緊記用戶帳號須設定為公開。

加入FWENCLUB Discord 及積極參與討論https://discord.gg/fwenclub 備註 *禁止任何淫穢、攻擊性和暴力內容 *將陸續於 FWENCLUB IG Story內公佈得獎者 *是次比賽將預留50個白名單名額,而每個名額最多可購入2枚NFT *沒有 Reels功能的用戶,可於 FWENCLUB Discord 中尋找音檔來創建短片。將其上載到 Instagram 並標記FWENCLUB。(內容請注明你的Discord 帳號並標籤@FWENCLUB 及#putmeonyourWL) *沒有 Instagram的參加者,可於FWENCLUB Discord 中 “joan-wl-contest”分享及上載你的短片並標記FWENCLUB! FWENCLUB Discord: discord.gg/fwenclub 官方網頁: joancornella.fwenclub.com 官方Opensea: 將於稍後公佈,敬請留意FWENCLUB Discord 及Instagram 監製 @leeyatding

作曲 @leeyatding @eastcity_

填詞 @nicholascheung 混音 @jaytse

了解更多FWENCLUB :

網站: fwenclub.com

Instagram: @FWENCLUB

Twitter: @FWENCLUB

Discord: discord.gg/fwenclub

責任編緝:王明芳