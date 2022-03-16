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【元宇宙】FWENCLUB X Joan Cornellà 首個NFT項目　4月開售 公開《MOAR》外觀與白名單登記細節

休閒消費 17:05 2022/03/16

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人類、喪屍、半機械人被困在元宇宙的MOAR大宅內。(圖片由品牌提供)

數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB宣佈與西班牙藝術家Joan Cornellà重磅推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。官方網站經已率先於3月7日開通 (https://joancornella.fwenclub.com/)，並推出預熱點撃遊戲，邀請來自世界各地的FWENs參加，只需按下按鈕便可共同創建元宇宙，短短一星期內點擊次數已突破六千萬。

最新影片推介

創建充滿諷刺意味的世界

Joan Cornellà是次將其黑色幽默延伸至另一虛擬世界。《MOAR by Joan Cornellà》故事發生在元宇宙一座名為「MOAR」的大宅內（「moar」是網絡上流行用詞，以幽默方式故意將「more」拼錯），有5,555隻生物及其靈魂，每隻均以區塊鏈ERC-721鑄造成NFT。

故事講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖，在MOAR大宅內的賓客，包括人類、喪屍及半機械人均被困在內，並只好繼續和平地生活在一起。這大宅內設有商店、遊戲以及虛擬展覽，將於2022年11月陸續推出。

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首個NFT項目4月將以荷蘭式拍賣公開發售  

社交平台已累積超過800萬追隨者的Cornellà，讓粉絲們從另一渠道繼續支持其充滿娛樂性且令人反思的作品。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列共5,555個獨特頭像，當中包括50個傳奇藝術作品，即將在2022年4月發行。白名單用戶、公眾（以荷蘭式拍賣公開發售）、以及團隊均可購入。所有生物均由Cornellà親手繪製，都是其筆下標誌性的男女角色，有超過200種屬性，全部均獨一無二。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列分佈圖。(圖片由品牌提供)

《MOAR by Joan Cornellà》項目路線圖。(圖片由品牌提供)

即日起創建Instagram Reels 動態音樂短片

上月，FWENCLUB攜手日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）呈獻其首個NFT系列《People In The Place They Love》，反應熱烈。FWENCLUB繼續為FWENs帶來驚喜，預留《MOAR by Joan Cornellà》400個白名單的優先名額予擁有花井祐介《People In The Place They Love》NFT系列的FWENs。

《MOAR by Joan Cornellà》將在2022年11月正式登陸元宇宙，屆時MOAR大宅將盛大揭幕，更會舉辦虛擬藝術展。

為慶祝《MOAR by Joan Cornellà》NFT系列的推出及對白名單的訴求反應熱烈，FWENCLUB特別製作了全新歌曲《Put me on your WL》回饋支持者。FWENs 只需利用這首歌在 Instagram Reels 上創建自己的動態音樂短片，即有機會獲得白名單名額。而未能使用Reels功能的用戶，可於Discord內找到歌曲檔案以製作短片，切勿忘記將短片上載至Instagram及標籤我們! 歡迎 FWENs 創作任何有趣的內容，如繪畫、唱歌或跳舞，表達你為何想被列入白名單內。這比賽提供一共50個白名單名額予得奬者，每個名額最多可購入2枚NFT。

此外，於2022年5月至6月期間，FWENCLUB將會為大家帶來其他小遊戲及社群獎勵。

獲30多位名人及NFT達人加持  

《MOAR by Joan Cornellà》的多款頭像於3月15日首度亮相後，隨即受到全球熱捧，世界各地超過30位一線名人、NFT及財經達人、潮流與藝術界的收藏家等，其中包括：鄭志剛、KAWS、周杰倫、林俊傑、Brooklyn Beckham、Victor Cruz陳柏霖、清永浩文 Hirofumi Kiyonaga、黒木啓司 Keiji Kuroki、吳建豪、羅志祥等。

熱爆全球 一星期突破六千萬點擊

在官方網站的網上點擊遊戲甫推出便獲得FWENCLUB社群的熱烈支持。點擊NFT紅色按鈕次數越多，Joan Cornellà標誌性角色身後的元宇宙大廈便會越高，遊戲下方更顯示了全球單次點擊的總次數。

《MOAR by Joan Cornellà》NFT白名單登記詳情：

登記日期： 即日至3月19日下午12時正 (香港時間)
詳情：
  • 於@FWENCLUB Instagram Reels，點選原創歌曲《Put me on your WL》並創建你的動態音樂短片。
  •  標籤 @FWENCLUB及 #putmeonyourWL，連同你的Discord帳號於你的 Reels文字內容。
  • 分享到你的Instagram Story或Twitter及標籤我們，緊記用戶帳號須設定為公開。
  • 加入FWENCLUB Discord 及積極參與討論https://discord.gg/fwenclub

備註

*禁止任何淫穢、攻擊性和暴力內容

*將陸續於 FWENCLUB IG Story內公佈得獎者

*是次比賽將預留50個白名單名額，而每個名額最多可購入2枚NFT

*沒有 Reels功能的用戶，可於 FWENCLUB Discord 中尋找音檔來創建短片。將其上載到 Instagram 並標記FWENCLUB。(內容請注明你的Discord 帳號並標籤@FWENCLUB 及#putmeonyourWL)

*沒有 Instagram的參加者，可於FWENCLUB Discord 中 “joan-wl-contest”分享及上載你的短片並標記FWENCLUB！
FWENCLUB Discord： discord.gg/fwenclub
官方網頁： joancornella.fwenclub.com
官方Opensea： 將於稍後公佈，敬請留意FWENCLUB Discord 及Instagram
 

監製 @leeyatding
作曲 @leeyatding @eastcity_
填詞 @nicholascheung 

混音 @jaytse

了解更多FWENCLUB :

網站: fwenclub.com

Instagram: @FWENCLUB

Twitter:  @FWENCLUB

Discord: discord.gg/fwenclub

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責任編緝：王明芳

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