【內地支援】徐樂堅冀市民感謝內地醫護　劉家獻：醫院收到讚揚遠遠多過投訴 

▲ 徐樂堅冀市民感謝內地醫護，劉家獻：醫院收到讚揚遠遠多過投訴（資料圖片）

本港第五波疫情持續，內地派出逾300名醫療團隊支援本港，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時香港疫情嚴重，內地醫護來港協助，希望大家本著感謝的心：

嚟到都係協助我哋，未必講緊有咩需要投訴，我諗係呢個時候，市民接受的治療是最重要，我相信醫管局都有一些渠道，如果市民有咩意見，都係用返相關渠道去做。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦指，內地人員離開家人來港，感謝是必須要懷著的心，如果大家知道多點資料，其實醫院內，病人聯絡部收到的讚揚遠遠多過投訴，全部讚揚及投訴機制都與現時相同，都是由病人聯絡處理：

好多時啲人都係講投訴，但其實讚揚信多過投訴信！

劉家獻又指，明白市民關心內地醫護治療方式，早前已提過會用協同方式，每名內地醫護人員都有其背景資料，如訓練、學識，本身都是較高級，如主治醫生、護士等，亦是來自內地三甲醫院，顯示都是高水平、專業，高知識，

大家可以安心，得到高水平醫護是香港之福。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席今（16日）疫情記者會。

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記者：鄧凱文