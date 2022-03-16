【抗疫物資】徐樂堅指不同血氧儀讀取數值或有差異　市民不用太憂慮

▲ 徐樂堅指不同血氧儀讀取數值或有差異。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，大量在家隔離市民會獲發抗疫物資包，當中包括血氧儀。有市民反映使用政府派發血氧儀及自己擁有的血氧儀，讀取的數值不一樣。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，不同型號儀器的讀取出的數值不一是常有情況，如果市民有疑問，可致電當局熱線。

對於市民反映血氧儀讀取數值有差異，徐樂堅以血壓計作例子，指出不同血壓計量取的數值亦可能不一致，市民不用太憂慮。他說，如確診市民本來已有使用血氧儀，相信自身或有呼吸道問題，例如哮喘、肺氣腫等，因此亦會時常觀察自己身體情況，如果發現情況異常，應預約到指定診所求醫，有疑問亦可致電相關熱線。

徐樂堅又說，血氧儀是按當局一貫程序採購。

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記者：黃悅晴