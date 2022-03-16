【快測降價】快速測試劑曾一度缺貨售過百元 多間連鎖店便利妥減至一盒$39

▲ 快速測試劑降價。

第五波的疫情下，快速檢測包一度缺貨，價錢更售過百元，但近日不少牌子的快速檢測包價格有下降趨勢，多間連鎖店便利妥減快速檢測包降至一盒$39，Geneui快速檢測包更減至$25。

▲ 有連鎖店以$39及$25售賣快速測試包。

疫情下，不少市民搶購檢測棒自我檢測，早前更有港媽花逾2000元儲備30套檢測包。不過近日快速檢測包價格有所回落，當中網店士多的便利妥檢測棒售$39，萬寧Geneui的檢測棒則售$25，日本城GLINE快速抗原測試棒售$38，價格都大大回落。

不過對於確診人士來說，即使檢測棒價格下跌，要買入檢測棒自行檢測仍需花一筆費用。確診人士蕭小姐表示，確診後家人都需要自行檢測，起碼要買入10枝以上的檢測棒，花約$390。

要用$500買檢測棒，就算平左，都要額外洗一筆錢！

亦有不少打工仔表示，公司未必能提供檢測棒，但上班前卻需要自行檢測，每天多了約$30的洗費，上班人士張生表示「要用$30至$40買檢測棒，帶飯慳左嘅錢都冇左！」。

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責任編緝：羅嘉欣