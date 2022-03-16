【套丁詐騙】涉「套丁」詐騙地政總署　元朗村代表及發展商負責人被控准保釋候訊

▲ 元朗水蕉新村外貌。 （梁偉榮攝）

廉署早前就元朗一個小型屋宇（丁屋）物業發展項目懷疑涉及貪污詐騙採取執法行動，發展商負責人及元朗區議員涉於14年間詐騙地政總署批出建屋牌照，兩人同被控1項串謀詐騙罪，案件今（16日）東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後以待廉署作進一步調查及索取法律意見，被告准保釋候訊，案件押後至7月25日再訊。

被告王光榮（72歲），榮佳建築有限公司負責人，報稱事務律師；程振明（65歲），水蕉新村原居民代表，報稱區議員，兩人同被控1項串謀詐騙罪。

兩名被告暫時毋須答辯，代表律師申請保釋，控方不反對申請。控方申請將案件押後至7月25日，以待廉署作進一步調查及索取法律意見。裁判官遂將案件押後，兩被告分別准以現金20萬及50萬保釋侯訊，期間不得離開香港、直接或間接騷擾控方證人，須交出旅遊證件，每月到警署報到及居住在報稱地址。

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控罪指，兩人於2005年5月11日 至2019年5月7日期間，在香港一同及與其他不知名人士串謀詐騙香港特別行政區地政總署，即不誠實地、虛假地表示根據「新界小型屋宇政策」（「該政策」）申請建屋牌照以興建小型屋宇的每名申請人，為位於水蕉新村的有關土地地段(「該土地」）的唯一合法註冊業權人，就該土地申請上述建屋牌照。

控罪續指，兩人虛假地表示上述申請人從未與任何人士或多名人士訂定任何協議或安排，以轉移、讓與、處置或其他方式處理該土地或該土地的任何部分或其任何權益或上述申請人在及對該土地的權利。

控罪續指，兩人虛假地表示上述申請人從未作出亦無意作出任何私人安排，把其根據該政策獲得的權利售予其他人士或發展商，因而誘使地政總署署長及其職員違反其公共職責而行事，即向上述申請人批出建屋牌照。

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記者：梁錦麟