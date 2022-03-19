【感染後遺症】「兒童長新冠」可致疲勞、睡眠障礙、脫髮等　兒科醫生籲注意5大徵狀

▲ 兒童長新冠可影響情緒、睡眠及腸胃等多方面。

本港第五波疫情波及不少兒童，目前有約百名12歲以下兒童仍然留醫。不過，小朋友即使康復後亦有機會出現俗稱「長新冠」的新冠肺炎後遺症，且一般會持續至少3個月。有專家指出，「長新冠」的風險與感染後的病情嚴重性有一定關係，部分後遺症會影響腦部、學習專注力等，籲家長勿掉以輕心，並盡快安排為孩童打針。

根據在歐洲、亞洲、澳洲和南美洲進行的21項早期研究數據顯示，參與研究的80,071名確診18歲以下人士中，有25.24%兒童和青少年出現至少4至12周持續性症狀，有關症狀均在康復後12周內發生。

當中最普遍症狀為情緒問題達16.5%，其次為疲勞、睡眠障礙，分別有9.66%及8.42%。其他常見的問題呼吸困難、咳嗽、皮膚出汗過多、瘙癢、脫髮和腹痛、便秘、腹瀉、嘔吐等。

香港兒科醫學會會長葉柏強表示，以往亦有不少病症會有後遺症，例如是麻疹、疱疹等，而「長新冠」是新冠肺炎的後遺症，常見的病徵包括影響心肺功能、運動量下降、影響腦部包括情緒症狀、學習專注力、協調能力等，一般維持至少3個月以上。

▲ 香港兒科醫學會會長葉柏強。（資料圖片）

他說，新冠病毒會攻擊人體多個器官，即使是本身健康的成年人，在確診康復後亦有機會出現「長新冠」，導致肺活量下降、一段時間失去呼覺或嗅覺，甚至出現腦霧，影響分析及學習能力。

他指出，「長新冠」與確診後的病情嚴重性有一定關係，若確診後的病情較重，出現「長新冠」的風險亦會較高，加上其會影響腦部、學習專注力，尤其是仍在學習階段的學童。他希望家長不要忽視後遺症或帶來的影響，盡快安排兒童接種新冠疫苗，以助減少染疫後出現重症及「長新冠」的風險。

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記者：郭詩詩