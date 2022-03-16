【大學發展】恒大校慶42年校長何順文談任內「苦與樂」　評政府對自資院校新課程視野偏隘

▲ 恒生大學校長何順文回顧8年任內的「苦與樂」。（恒大訪問影片截圖）

今日（16日）是香港恒生大學42周年校慶日，校長何順文回顧8年任內的「苦與樂」，近年本港大學面對中六生人數下跌的挑戰，相信會在3至4年後大幅改善，並談及恒大正名3年多以來，受到政府許多監管限制，形容政府對於自資院校開發新課程側重就業出路，視野較為偏隘，而大學未來會繼續加強推動課程及社會服務創新。

恒大今日趁校慶日發放何順文的訪問影片，分享大學發展計劃，指大學「博雅+專業」教學模式的初心多年來不變，但因應近年社會事件、疫情及監管措施政策等不斷改變，大學要因應大環境變化迎難而上。

他分享上任8年來的「苦與樂」，「樂」包括有賴前人努力，大學近年取得正名，最近亦在不同層面取得全球首200名排名；「苦」則是大學正名後仍需重複評審工作，受到政府許多監管限制，令大學分散注意力、資源和人手，不容易推出新項目；加上最近中六生人數下跌，對部分學科亦有影響，亦同時影響自資及資助大學，惟他相信有關影響短暫，估計「3、4年後整個收生環境會改善許多」。

恒大近年積極推出新課程，何順文形容自己與政府對於開發課程的看法未必一樣，指教育局及自資專上教育委員會較為緊張就業市場、學生出路，「我覺得比較偏隘咗」。

他強調除本科專業外，大學亦鼓勵學生有全面知識基礎、跨學科視野，令學生將來不規限在特定行業或工作崗位，可靈活地從事不同崗位、行業，融匯知識竹與技巧，對其人生、家庭、朋友、社會關係也有更高要求，能夠明辨是非、創新、有道德標準，以及認同社會責任感。他冀大學「不忘初心，努力創新」，秉持校訓「博學篤行」的「恒大DNA」，除課程、研究發展，亦特別強調社會服務創新，盡量發揮恒大特色。

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責任編輯：馮琪雅