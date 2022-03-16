【明星育兒】袁詠儀分享帶魔童入女廁經驗　靚靚建議獲網友讚有用

▲ 靚靚建議的方法，獲讚有用。

育有一子魔童的袁詠儀（靚靚），近年長駐內地工作，經常參與不少綜藝節目，近日她不時在廣播真人騷《朋友請聽好2》分享育兒經驗，繼早前探討早戀問題後，在最新一集《朋友》中，靚靚再次分享自己的育兒經驗，今次的主題是男童跟隨媽媽入女廁的尷尬事。

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節目中有一位女聽眾來電表示，她在去商場廁所時，突然看見一隻小手在推門，之後有一對眼透過門罅望住她，原來是一個男童，蹲下來往廁格裏面看，嚇得她即刻出來，原來個小男孩正在找媽媽，而這位媽媽出來後，沒有理會男童的行為，該女聽眾就質問該媽媽：「男生也可以進女廁所嗎？，還可以到處亂看的。」結果反被這位媽媽反罵：「小孩子你也要計較，他這麼小知道什麼是什麼嗎？你這個人看著這麼善良，心思這麼歹毒。」令到這位女聽眾覺得非常生氣，感到不可理喻。



靚靚聽罷就分享自己的自身經驗，表示在魔童很小的時候，如果去廁所，就會帶同仔仔進入同一廁格，並會教育兒子叫他轉過頭背對著她，不能偷看，教曉他男女有別：



很小我就跟他說其實男生和女生是有分別的，儘管他三四歲，但那個時候我會把他一起帶進去同一格，然後我就跟他說，媽媽要去洗手間，你轉過頭，背對著，不能偷看，我說你去洗手間的時候我也沒偷看你。



同場的內地藝人謝娜都直言理解媽媽的難處，但媽媽要負起看好孩子的責任，而聽眾聽到靚靚的建議後，都大讚這個方法有用，認同性別意識要從小培養。



其實這個情況在香港同樣都很普遍，而且一向是大眾探討的熱話，根據香港《公廁(行為及舉止)規例》、《公眾泳池規例》有相關規定，在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限。



另外，在公廁內，任何女性不得進入撥作男性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名男性親屬或男護士陪同的女童，則不在此限。

雖然5歲以下的男女童跟父或母進入廁所不屬違法，但網友認為作為父母還是要負起照顧小孩的責任，不能讓小朋友在廁所亂跑。

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責任編輯:陳麗薇