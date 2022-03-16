【疫下生活】港媽染疫靠6招保家人免受感染　如常陪3歲兒子Zoom兼同房睡眠

▲ 染疫港媽靠6招保家人免受感染。

本港疫情持續，陸續有康復者分享染疫經歷。一名育有3歲兒子的港媽，日前在網上分享確診7天以來的經歷，由喉嚨痕癢、發燒、有鼻水到痰咳等症狀一一俱全，一直到第7日進行快速檢測才恢復陰性。在染疫期間，這名媽媽在日常生活上嚴守6項防疫措施，成功保護兒子、老公及傭工不受感染。

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據Facebook群組「全港抗疫交流分享區」，有港媽上周四（10日）分享染疫經歷。她表示自己第一天出現喉嚨痕、有點「占寒占凍」、低燒、周身骨痛的情形；第二天她的喉嚨變得腫痛、有鼻水、再無發燒；第3天開始多鼻水及痰、低燒、輕微咳嗽、聲音沙啞；第4天喉嚨痛減少、有鼻塞及鼻水情形，另仍有輕微肚瀉，但感覺精神；第5天有痰、咳嗽轉多、睡著轉差；第6天咳嗽變少，仍有痰。

▲ 染疫第7天，她進行快速檢測終顯示為陰性。（圖片來源：Facebook群組「全港抗疫交流分享區」）

直到第7天，她進行快速檢測終顯示為陰性，但她表示會持續嚴守家居防疫措施至第14天， 希望可以保護到家人。據該名媽媽表示，她的家中面積少，與工人姐姐、老公及3歲兒子同住，要共用廁所，她本身跟老公及兒子同床睡眠。她指兒子很黏人，難以分隔，所以如常一齊上zoom課堂、做功課、哄睡、玩耍。

她慶幸自己未有感染家人：「保住個3歲仔、老公同工人！」並分享了以下6項家居防疫措施，點擊睇下圖：

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最後，她亦表示自己雙手因為消毒太多，手部受損變得粗糙，建議大家要勤用潤手霜。而她也提醒大家要小心酒精使用安全問題：

我用酒精消毒，但要留意酒精易燃，小心用！祝各位都平平安安！！

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責任編輯：羅嘉欣