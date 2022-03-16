【抗疫支援】再多300內地醫護來港　林鄭月娥：未來需由廣東省以外調配

▲ 目前先後有400多位內地醫護來港。（資料圖片）

今日再有300多名內地醫護通過蓮塘香園圍口岸來港支援，特首林鄭月娥親自前往迎接。她稱，未來還有多少內地醫護來港、何時來，需待衞健委調配，又稱未來一兩批後，需從廣東省以外調配，包括福建和廣西。

林鄭見記者時表示，內地醫護來港意全閉環式管理，每日兩點一線，由酒店搭專車去亞博社區治療設施。她說，今次來的300多名醫護，來自廣東省22家醫院，絕大部分屬省內三甲醫院，熟悉廣東話和英文，亦具省內外抗疫經驗。她不覺得，兩地的術語差異，會影響他們在香港提供服務。

林鄭提到，目前已有400內地醫護來港，主要在亞博和北大嶼山醫院提供服務，兩個醫療設施要運作估計需要數千人手，因此陸續會再有內地醫護來港，但還有多少人、以及何時來，仍需等中央通知，亦不能單靠廣東省支援，因此會由廣東省外調配。她又指，不是兩個設施都交由內地醫護營運，亦會有醫管局醫護。

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記者：林曉君