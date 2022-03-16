【一日三宗】再有長者在亞博昏迷送院不治　今日3名死者均約90歲

▲ 兩名老婦今早由亞博送院後不治，兩人均有長期疾病及未接種疫苗。（資料圖片）

本港第五波疫下長者死亡個案增加，今日有3名長者在亞博隔離治療，分別都昏迷不適，最終送院不治。晚上亞博館社區治療設施再多一名98歲女子下午昏迷，送往北大嶼山醫院後證實不治。

警方指，今午5時49分，收到亞博隔離設施職員報警指，一名98歲婆婆在亞博隔離設施內不適暈倒，沒有呼吸脈膊，被送往北大嶼山醫院搶救後證實不治。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午表示，今早有兩名病人被送入及大嶼山醫院急救後去世，兩名女死者分別是92歲及89歲。兩名女死者是由亞洲國際博覽館送入急症室，兩名婆婆入院時情況已經很嚴重，經搶救後不治。兩名女死者均對新冠病毒呈陽性反應，二人均有長期疾病及並未有打疫苗。

另外，有一名72歲男病人早上在亞洲國際博覽館2號館送到北大嶼山醫院急症室，病毒檢測呈陽性，現時情況穩定。

社署回覆指，社署目前在亞洲國際博覽館的其中5個展館設置社區隔離設施，共設有1,018個床位，為來自院舍確診或檢測屬陽性的長者及殘疾人士提供照顧服務。截至今日（16日）上午9時，共有646名長者及殘疾人士正在上述設施接受隔離。來自安老院的長者大部分沒有接種新冠病毒病疫苗，亦普遍有長期病患，需要中度或以上程度的照顧。社署聘用了照顧專隊，除了提供日常的照顧及護理外，亦會每4小時檢查長者及殘疾人士的維生指數，包括體溫、血壓、脈搏及血含氧量。此外，醫院管理局亦派出醫生及護士提供醫療支援。

3名死者詳情：

今天早上8時，一名92歲有長期疾病及並未有打疫苗的女長者出現血壓及血含氧量過低的情況。照顧專隊隨即為該名女長者提供氧氣及召喚救護車。救護車於8時40分到達，並送往北大嶼山醫院救治。惜女長者經搶救後不治。

另外，今天早上8時37分，另一名89歲有長期疾病及並未有打疫苗的女長者出現心臟驟停的情況。照顧專隊隨即為該名女長者進行急救及召喚救護車。救護車於8時57分將女長者送往北大嶼山醫院救治。惜女長者經搶救後不治。

今日下午5時40分，一名98歲有長期疾病及並未有打疫苗的女長者出現血壓及血含氧量過低的情況。照顧專隊隨即為該名女長者提供氧氣及召喚救護車。救護車於下午6時05分到達，並送往北大嶼山醫院救治。惜女長者經搶救後不治。

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記者：李榮忠