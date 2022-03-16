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【一日三宗】再有長者在亞博昏迷送院不治　今日3名死者均逾90歲

社會 20:43 2022/03/16

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兩名老婦今早由亞博送院後不治，兩人均有長期疾病及未接種疫苗。（資料圖片）

本港第五波疫下長者死亡個案增加，今日有3名長者在亞博隔離治療，分別都昏迷不適，最終送院不治。晚上亞博館社區治療設施再多一名98歲女子下午昏迷，送往北大嶼山醫院後證實不治。

警方指，今午5時49分，收到亞博隔離設施職員報警指，一名98歲婆婆在亞博隔離設施內不適暈倒，沒有呼吸脈膊，被送往北大嶼山醫院搶救後證實不治。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午表示，今早有兩名病人被送入及大嶼山醫院急救後去世，兩名女死者分別是92歲及90歲。兩名女死者是由亞洲國際博覽館送入急症室，兩名婆婆入院時情況已經很嚴重，經搶救後不治。兩名女死者均對新冠病毒呈陽性反應，二人均有長期疾病及並未有打疫苗。

另外，有一名72歲男病人早上在亞洲國際博覽館2號館送到北大嶼山醫院急症室，病毒檢測呈陽性，現時情況穩定。

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記者：李榮忠

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