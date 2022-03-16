【無巴士搭】103條巴士路線繼續暫停服務至3月30日　僅1條路線重新運作

▲ 103條巴士路線繼續暫停服務至3月30日。（資料圖片）

政府本月初宣布104條巴士路線，由3月4日暫停服務至今日（16日）。政府回覆查詢時指，大部份已暫停的巴士路線會繼續暫停服務，僅1條路線會回復運作。

運輸署回覆指，由於疫情嚴峻、員工感染及需接受隔離或檢疫的情況仍然持續，嚴重影響專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令乘客量顯著下跌。

因應實際乘客需求及其人手和資源安排等因素，在維持配合乘客需求的原則下，批准5間巴士公司在3月17日至30日期間，繼續暫停已於3月4日至16日期間暫停服務的路線，包括:

97條有其他替代公共交通服務的路線

5條只在假日提供服務的郊遊路線

1條通宵路線

此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。

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記者：陳梓蔚