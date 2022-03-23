【尿道炎】春天少喝水常忍尿易患尿道炎　中醫推介茶療教護理方法紓緩刺痛感

▲ 少喝水、常忍尿較易患上尿道炎，中醫推介茶療紓緩刺痛感。

春夏都是尿道炎好發的季節，潮濕的天氣特別容易出現下陰痕癢的困擾，如果出現尿頻、小便疼痛的感覺就慘了，是尿道炎發作的開始。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁發文，講解哪類人較易患上尿道炎，並推介紓緩症狀的茶療，以及教大家預防復發的方法。

最新影片推介：

尿道炎症狀

梁醫師表示，尿道炎是中醫淋證的範疇。主要症狀為：小便頻急、淋漓不盡、尿道澀痛。病因包括：外感風熱、濕熱之邪下注膀胱；脾胃兩虛，中氣不足，濕邪留戀不走，影響膀胱氣化不利。常見症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

3類人易患尿道炎

梁醫師指出，以下人士較易患上尿道炎：

少喝水

經常憋尿

女性

她解釋，膀胱是儲存尿液的部位，內部的黏膜有抗菌作用。長期憋尿會使膀胱黏膜抵抗力低，大量細菌積聚在的尿道的話，就可能引發尿道炎。

女性比男性較易患上尿道炎，是因為女性尿道較短，尿道口在會陰道附近，細菌容易入侵尿道。春夏是尿道炎好發的季節，因為春天濕度高，多了外濕因素，體內更易出現濕重症狀。

茶療推介

她推介一款茶療，有助紓緩尿道炎發作期症狀。但若症狀持續或趨嚴重，宜咨詢註冊中醫師治理。

雞蛋花木棉花茵陳茶

材料：雞蛋花乾 12克、木棉花 9克、 茵陳 6克

做法：洗淨材料，放入保溫杯中，注入熱水焗15分鐘即可。可反覆沖泡至味淡。

備註：症狀嚴重者可連續服用2至3天。

尿道炎發作期護理貼士

梁醫師提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣