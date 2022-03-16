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【打擊罪行】屯門多宗單車盜竊案拘3人　檢獲單車總值約25000元

社會 17:43 2022/03/16

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警方檢獲一批相關犯案工具。（警方提供）

警方今日（16日）表示，屯門發生多宗單車盜竊案，拘捕3人，案中檢獲的單車總值約25000元。

警方指，於2月25日接獲一名21歲男子報案，指其停泊於屯門龍澤路單車停泊處的一輛約值700元的單車被盜去。經調查後，發現有人利用網上平台售賣被盜的單車，其後鎖定一名疑犯，並於3月1日中午在將軍澳區拘捕一名13歲男童，涉嫌盜竊，並檢獲涉案單車。

警方隨後再作進一步調查，揭發有不法份子在單車停泊處偷單車，假扮二手單車賣家在網上兜售，向買家提供戶口收款，成功交易後安排送貨給買家，鎖定1男1女涉案疑犯，涉嫌與區內多宗單車盜竊案件有關，並於昨日突擊搜查屯門一個單位，拘捕一名44歲姓劉本地男子及一名35歲姓黃本地女子，涉嫌盜竊，並在單位內檢獲6輛懷疑與案有關的單車及一批相關犯案工具。

警方重申，盜竊屬嚴重罪行，最高可被判10年監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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