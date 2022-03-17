【疫苗接種】兒童及青少年明天起可取即日籌打針　一文看清兒童打針最新安排【附地點】

▲ 3月18日起所有科興社區疫苗接種中心，均為3至17歲兒童及青少年和60歲或以上長者提供「即日籌」。（陳永康攝）

本港至今有逾5成3至11歲兒童已接種至少一劑疫苗。當局早前公布，由明天（18日）起，所有科興社區疫苗接種中心，均為3至17歲兒童及青少年和60歲或以上長者提供「即日籌」；而14間為12歲或以上人士打復必泰的社區疫苗接種中心，亦提供「即日籌」予12至17歲青少年和60歲或以上長者領取。TOPick整合了兒童打針及領取即日籌的疫苗接種中心。

即日籌接種科興疫苗：



所有為3至17歲兒童及青少年或60歲以上長者提供即日籌社區疫苗接種中心：

渣華道體育館社區疫苗接種中心

官涌體育館社區疫苗接種中心

港鐵青衣站社區疫苗接種中心

源禾路體育館社區疫苗接種中心

香港紗廠社區疫苗接種中心

創紀之城5期社區疫苗接種中心

香港中央圖書館(展覽館)社區疫苗接種中心

即日籌接種復必泰疫苗：

14間為12至17歲兒童及青少年或60歲以上長者提供即日籌社區疫苗接種中心：

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心

香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心

西灣河體育館社區疫苗接種中心

教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心

曉光街體育館社區疫苗接種中心

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心

界限街體育館(一號及二號)社區疫苗接種中心

林士德體育館社區疫苗接種中心

葵青地區康健中心

上水廣場短期社區疫苗接種中心

沙田大會堂短期社區疫苗接種中心

荃灣體育館社區疫苗接種中心

元朗體育館社區疫苗接種中心

另外，位於銅鑼灣香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心現專為三歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗的接種服務。由明天（18日）起，上述3間疫苗接種中心將擴展至為所有3歲或以上合資格人士接種新冠疫苗。

其他接種地點不設即日籌，需要預約接種【按此】：

4間兒童接種中心（復必泰疫苗）

香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心

醫管局轄下選定診所（復必泰疫苗）

西營盤賽馬會普通科門診診所

觀塘社區健康中心

北大嶼山社區健康中心 ( 北大嶼山醫院 )

衞生署學生健康服務中心（科興疫苗）

西環學生健康服務中心

柴灣學生健康服務中心

藍田學生健康服務中心

沙田學生健康服務中心

屯門學生健康服務中心

醫管局轄下選定診所（科興疫苗）

西灣河普通科門診診所

鴨脷洲普通科門診診所

大澳賽馬會普通科門診診所

方逸華普通科門診診所

馬鞍山家庭醫學中心

除社區疫苗接種中心外，市民亦可以直接與參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所（名單按此）預約接種，或參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構（名單按此）預約接種。

當局又提醒接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。

所有3歲至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書；3歲至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長或監護人親自陪同前往接種。而12歲至17歲接種復必泰疫苗的青少年亦須使用以下版本的家長同意書，並於接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。



另外，由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5歲至11歲兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，而不能在其他地方接種。

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責任編輯：TOPick港聞組