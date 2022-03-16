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【第五波疫情】陳帆今午視察文錦渡口岸檢測站　感謝深圳全力保障香港物資供應

社會 17:54 2022/03/16

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（運輸及房屋局Facebook官方專頁圖片。）

運輸及房屋局今日在社交平台（16日）表示，局長陳帆下午視察文錦渡口岸設立的檢測站運作，感謝關口同事不畏辛勞，加快供港物資清關，保障香港物資供應充足、穩定。

局方指，因應內地疫情發展，深圳市需強化疫情防控政策，非常感謝廣東省及深圳市政府在此艱難時刻，仍全力保障香港物資供應，省長、深圳市委書記王偉中昨日親身到皇崗口岸跨境司機接駁點現場協調指揮中心，查看接駁流程，詢問供港生活和醫療物資保障情況，及檢查防控措施落實情況，並強調要全力以赴支援香港，加大水路、鐵路運輸力度，千方百計做好貨源儲備等工作。

為維持供港運輸路綫暢通，文錦渡口岸現時的通關時間由晚上10時，延長至次日凌晨3時。

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責任編輯：余思嵐

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