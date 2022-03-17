【確診餐單】港女分享確診後每日餐單 居家隔離吃清淡食物緩解喉嚨痛

▲ 港女居家隔離吃清淡食物緩解喉痛，分享確診後每日餐單。

本港第五波疫情累計逾96萬人染疫，很多市民表示染疫後出現喉嚨劇痛症狀。日前一位確診女事主在fb討論區分享染疫後居家隔離情況，分享食療藥物輔助品菜單及自我隔離做法。

女事主在第1-2日出現喉嚨痛、低燒、嚴重流鼻水、肩膊疲累症狀，更影響睡眠。在第3日，她嘗試服用連花清瘟膠囊，卻因自身是寒底，服用後反而令病情加重，出現頭暈、嚴重咳嗽，甚至咳到喉嚨破損。她亦感覺有很多痰塞住肺部，但只咳出帶血的口水。因此，女事主另尋方法，在藥物方面主要以止痛退燒、消炎，及日本牌子傷風藥控制病情；因喉嚨劇痛，選擇以暖鹽水、雙飛人漱口。另外，又每日飲用約3公斤水作為基本。

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清淡食療緩解喉痛

女事主在文中提及，主食類要選擇易吞嚥及易消化食物，以帶湯的為好，例如：

香草腸湯米粉

火腿絲霸王米粉

薄午餐肉三文治

竹笙碗仔翅

西洋菜餃米粉

雲吞米線

魚片火腿絲炒米粉

蔥白芹菜燒肉粥

飲品方面，為緩解喉痛，飲用暖檸檬鹽水後可感覺喉嚨舒適不少，再直接滴雙飛人入喉嚨效果則更好。在口乾時，可飲暖陳皮水。另外，她指羅漢果南北杏水、維他命C及胎菊水都是不錯的選擇。另外又推薦輔助用的營養補充品，例如鋅100mg，可增強免疫力；維他命D3 黑蜂膠丸，可幫助喉嚨消炎；褪黑激素，可以幫助睡眠。在以上食療及藥物幫助下，直至第6日快測轉陰性時，身體已感覺輕鬆不少。

勤消毒使同住家人未遭傳染

女事主又分享自我隔離時的做法，表示自己一屋只有2人共住，屋形是開放式無間隔。在快測呈陽性時，已立即在家戴口罩；睡覺時也會戴，自己睡沙發，同住家人睡床。去完廁所或沖完涼，會消毒附近，再隔幾小時，會在床上噴可接觸皮膚的消毒噴霧。另外每日消毒拖地，早上洗漱後也會消毒洗手盆。選擇與家人分隔在廚房及客廳吃飯；在每次飲食後，自己用的杯及碗碟自己洗，用過的紙巾、口罩及檢測包，先用膠袋包好，再扔垃圾桶。家中還備有香薰噴霧機，作為消毒及保護空氣濕潤之用。

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責任編輯：羅嘉欣