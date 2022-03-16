張華峰稱港股或已見底　籲宜看多兩、三天

▲ 張華峰稱建議多看兩、三天，如仍然穩定意味已經見底。（經濟日報資料圖片）

港股連續兩日挫千點後，恆生指數今日報復式反彈超過1,600點，重上20,000點。交易員出身，外號「肥老闆」的經民聯立法會前金融服務界議員張華峰稱認為，短時間落跌萬點是過份，相信之後便會回復平穩，建議投資者「睇多兩、三天。」

張華峰認為，近日的港股是「跌過龍」，短時間內跌過萬點，是過份超賣。他稱，很多價錢已去到市盈率（PE）的4、5倍，也有價格回到2014至15年的水平，「2014、15年的經濟狀況，其實與現時相差甚遠，現時只是受到疫情，以及及俄烏戰爭局勢短暫影響，遲早都會有解決的一日。」

他續指，中央文件反映出，對香港社會及經濟環境穩定的關注，起了穩定人心作用，今日兩地股市都升得不錯，普遍升了40至50%，也有些冚倉及沽空倉。他強調，香港金融市場一向非常活躍，外資仍然對香港有很強信心，即使早前環境惡劣，也未見資金外流，說明香港是值得投資的國際市場。

至於今日的股市表現，是否入市好時機？張華峰稱：「有部份價錢跌到很低，PE也低到很吸引，今日有些冚倉盤升得頗多，相信冚倉後回復平穩，不會再如今日般出現大波動。」他又提醒，未來要留意疫情及俄烏局勢，假如沒有突發性變化，相信未來兩、三天會較為穩定，即市場已在昨日見底，呼籲投資者睇多兩、三天。

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