【美食速報】四季酒店推五款蛋糕＋四款杯子甜品　$349起嘆日式櫻花主題下午茶 

▲ 四季推出新蛋糕及櫻花主題下午茶。（圖片由四季酒店提供）

春天象徵新開始， 這個春季，香港四季酒店即日起 推出 五款 全新蛋糕 、甜點和下午茶，更有 一系列首次在餅店供應的杯子甜點，讓大家有更多選擇！

▲ 香港四季酒店即日起推出五款新蛋糕及四款杯子甜點。（圖片由四季酒店提供）

20年陳皮紅豆慕絲拿破崙

新推出的 蛋糕包括 20年陳皮紅豆慕絲拿破崙， 四季酒店指 蛋糕用上 上等陳皮， 製作時，陳皮會先泡在水中，再經烹煮，令香氣完全滲到白朱古力忌廉和北海道十勝紅豆慕絲中。

蛋糕帶有 陳皮香氣之餘， 也能 嘗到陳皮顆粒和糖煮原粒紅豆，如果大家 喜歡傳統的紅豆沙，就要一嚐 陳皮紅豆慕絲拿破崙。

價格： 港幣1,160元（2磅）

鮮芒果或士多啤梨拿破崙

同樣是新蛋糕之一的 芒果或士多啤梨拿破崙是一道永不過時的 美食， 四季酒店餅店的版本中，酥皮在烘焗後灑上砂糖令其焦糖化，加上雲呢拿忌廉， 美味可口。

價格：​​​​​​​​​港幣960元（2磅） ​​​​​​​

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​​​​​​​ 聖安娜蛋糕 ​​​​​​​

聖安娜蛋糕 以烘焙泡芙和酥皮組合而成，中間是白朱古力甘納許，味道豐富。泡芙上的焦糖是在客人取貨前才烹煮和加到泡芙上，能夠保持新 鮮度。

​​​​​​​價格：​​​​​​​ 港幣960元（2 磅）、港幣68元（一件） ​​​​​​​

​​​​​​​ 京都抹茶紅豆卷​​​​​​​及 栗子雲呢拿瑞士卷 ​​​​​​​

​​​​​​​充滿 童年記憶​的​​​​​​瑞士卷也是四季酒店新推出之一， 京都抹茶紅豆卷用上京都抹茶粉和日本紅豆，充滿日式風味。而栗子雲呢拿瑞士卷採用日本栗子蓉和來自波拉波拉島的原條雲呢拿，再加上糖漬栗子。 ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​價格：​​​​​​​ 港幣460元（1.5 磅）、港幣68元（一件） ​​​​​​​ ​​​​​​​

杯子甜品

​​​​​​​ 除蛋糕外，餅店亦會推出一系列杯子甜點，以透明杯子盛載的甜點。酒店指大家享用時，記得要一匙舀起所有餡料，才能一口盡享幼滑、細膩和香脆的口感。杯子以生物可分解的植物物料製作，四款口味包括北海道白桃奶凍、北海道青檸芒果蜜餞奶凍、石板街朱古力慕絲和提拉米蘇。 ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​價格：​​​​​​​港幣58元 ​​​​​​​

The Lounge 櫻花主題下午茶

▲ 四季酒店 The Lounge將推出以櫻花為主題的下午茶。（圖片由四季酒店提供）

​​​​​​​ 這個三月和四月，香港四季酒店 The Lounge將推出以櫻花為主題的下午茶，當中有一系列日式甜點和鹹點用上不同型態的櫻花製作。 其中一款甜點櫻花絲絨蛋糕，會把櫻花濃糖漿加到忌廉中。櫻花朱古力撻則結合黑朱古力和櫻花啫喱。 櫻花果醬則為士多啤梨櫻花忌廉卷，而櫻花香檳白桃寒天中，會有櫻花粉為甜點披上粉紅色。

除了以上美食，此下午茶也包括四季鬆餅，配以自家製野莓果醬、燈籠果杏桃醬及傳統英式忌廉。

​​​​​​​供應日子： 2022年3月15日至4月30日（2022年4月10日至18日除外）

​​​​​​​供應時段：下午3時至6時 ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​價格： ​​​​​​​ 港幣 698元（二人份），另設加一服務費，櫻花主題下午茶亦提供外賣服務。 ​​​​​​​ ​​​​​​​















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責任編緝：蕭雅文