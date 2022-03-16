【運動員支援】兩女將獲理大優先取錄　飛魚何南慧及百米飛人梁筠宜圓大學夢

▲ 曾代表香港泳隊出戰東京奧運的游泳運動員何南慧，將入讀理大英文及應用語言學（榮譽）文學士組合課程。（大學提供）

多間大學今年推出全新運動員支援計劃，在公開試前優先取錄多名精英運動員。理工大學今日（16日）宣布，透過「學生運動員學習支援及錄取計劃」，取錄去年曾代表香港泳隊出戰東京奧運4×100米自由泳接力、兩項香港紀錄保持者何南慧，以及曾出戰2018年雅加達亞運的百米女飛人梁筠宜，獲取錄的梁筠宜形容計劃助她圓大學夢。二人均將於9月新學年入讀理大人文學院學士課程，並可獲校方提供高達10萬元獎學金，以及多項支援配套。

何南慧將入讀理大英文及應用語言學（榮譽）文學士組合課程，她曾多次代表香港參與國際游泳賽事，亦是1500米自由泳及4×100米自由泳接力兩項香港紀錄的保持者。對於即將入讀理大，她表示：「要兼顧學習及訓練的確是一大挑戰，但無損我對大學生活的期待。在理大及教練的支持下，我有信心可以在學業及泳術上不斷求進，再創佳績。」

而曾代表香港出戰雅加達亞運會的田徑飛人梁筠宜，則會入讀語言學及翻譯學（榮譽）文學士組合課程。她表示，此計劃助她圓了大學夢：「感謝理大讓我實踐學業及運動同步發展的願望，我將會貫徹田徑場上一鼓作氣、望著目標直跑的拼搏精神，繼續爭取好成績。」

▲ 曾代表香港出戰2018年雅加達亞運會的田徑運動員梁筠宜，將入讀語言學及翻譯學（榮譽）文學士組合課程。（大學提供）

理大於2022/23學年起，透過計劃為代表香港參加國際重要賽事的精英運動員提供升讀本科課程的機會，每人可獲理大頒發高達10萬元獎學金，理大亦會提供一系列支援配套，包括導師個別學業指導、彈性課堂和評核安排，以及延長修讀年期等，從學習上和生活上作出配合，助他們全面發展。此外，理大每年為學生運動員提供超過200項獎學金，以嘉許他們在體育方面的卓越表現，並會提供學生宿舍，助他們從舍堂生活中學習成長。

理大副校長（教學）黃國賢表示歡迎兩位優秀運動員加入理大，指校方一向重視全人教育，多年來透過不同的彈性收生計劃，為在學術以外範疇表現卓越的學生，提供升讀大學的機會，冀同學能在理大接受優質教育的同時，繼續在各自領域盡展所長，發熱發亮。

今年計劃於3月31日截止申請，詳情可瀏覽理大網頁。

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責任編輯：馮琪雅