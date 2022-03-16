【疫苗接種】上水廣場社區疫苗接種今日啟用　預計每日能為逾1,000名市民接種復必泰

▲ 上水廣場社區疫苗接種今日啟用，預計每日能為逾1,000名市民接種復必泰。（新鴻基地產發展有限公司提供）

本地疫情持續，政府鼓勵市民接種疫苗對抗疫情。由新鴻基地產發展有限公司免費提供場地，位於上水廣場的社區疫苗接種中心今日（16日）正式啟用，場地佔地逾萬平方呎，預計每日能為1,000至1,500名市民接種疫苗。

上水廣場社區疫苗接種中心位於寫字樓的17樓，距離港鐵上水站只有1分鐘步程，開放時間為每天上午9時至下午6時，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。上水廣場社區疫苗接種中心啟用前，北區居民需前往戶外的粉嶺和興遊樂場接種疫苗。

上水廣場是繼觀塘創紀之城5期後，第二個由新地免費提供場地的社區疫苗接種中心。兩個場地分別佔地逾萬平方呎，每個場地每日可為1,000至1,500名市民接種疫苗。位於觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心已於3月11日投入服務，專為3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗接種服務。

新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示，新地希望這兩個中心啟用後，可鼓勵更多北區和觀塘區的市民接種疫苗，讓香港早日戰勝疫情，社會回復正常運作。

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責任編輯：李榮忠