【提早暑假】免費兒童多元智能短片　每日15分鐘輕鬆寓學於玩

▲ Donut and Ah Meow影片及工作紙,共設有5個單元。(圖片來源︰Donut and Ah Meow)

小朋友提早放暑假,疫情下在家抗疫,難以周圍去玩放電,家長都苦惱這個月該為孩子安排甚麼「暑期活動」。本地原創動畫及幼兒玩具品牌Donut and Ah Meow(咚咚仔與咕咕喵)製作影片及工作紙,讓小朋友在長假期間,在家中免費觀看多元智能短片,寓學於玩。

Donut and Ah Meow一直透過動畫、短片、音樂等內容,向小朋友傳遞積極向上的價值觀和人生觀,帶給小朋友 500倍正能量。同時,鼓勵小朋友發掘學習的樂趣,通過「動腦筋、動手做、動協作」,輕鬆從玩樂中學習新知識,實踐「寓教於樂」的理念。

最新影片推介︰

觀看短片後完成工作紙

因應小朋友提早放暑假,可以善用假期時自我增值,Donut and Ah Meow準備「假期玩住學」影片系列及工作紙,共設有5個單元,包括「多元智能動畫」單元、「動物 101」單元、「Learning English」單元、「Getting To Know Science」單元及「齊齊動手做」單元,共175條影片。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

小朋友可於7星期內,每日約花15分鐘,便能輕鬆學習新知識。建議小朋友每日觀看各單元的一條影片,共5條影片,並完成相關工作紙。家長如欲收取「假期玩住學」第3周至第7周影片連結及工作紙,請電郵至dkc@donutandahmeow.com。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳