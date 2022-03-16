【家族榮耀劇透】第28集劇情預告 世宏欲改遺囑將股份全交予耀堂 娛樂 21:32 2022/03/16 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 《家族榮耀》 由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第28集講到由迪羅斯、展鴻和甄芯組成的新財團向馬氏提出全面收購，利益當前，董事們都蠢蠢欲動。 第29集（17/3） 展鴻不信世宏所言，直到發現世昌跟綁匪的合照…… 洛儀去認領啟禮的遺體，認為其死因存疑；甄誠被捕，他為甄芯攬下殺人罪名。 世宏欲改遺囑，將股份全數贈予耀堂；當馬家眾人在商量如何回購股份之際，卻接獲世宏的死訊。 《家族榮耀》第28集劇情 上一頁 最新影片推介：Anson Lo專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地 現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄 11:20 2022/03/10 【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地 現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄 【家族榮耀】龍少胡卓希與林峯屬同門師兄弟 留鬚背後藏細心原因 13:08 2022/03/10 【家族榮耀】龍少胡卓希與林峯屬同門師兄弟 留鬚背後藏細心原因 【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進 Toby演活受盡委屈二房女 13:06 2022/03/12 【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進 Toby演活受盡委屈二房女 你可能感興趣 【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地 現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄 11:20 2022/03/10 【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地 現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄 【家族榮耀】龍少胡卓希與林峯屬同門師兄弟 留鬚背後藏細心原因 13:08 2022/03/10 【家族榮耀】龍少胡卓希與林峯屬同門師兄弟 留鬚背後藏細心原因 【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進 Toby演活受盡委屈二房女 13:06 2022/03/12 【家族榮耀】梁靖琪相隔4年再拍劇演技大躍進 Toby演活受盡委屈二房女 家族榮耀 電視劇 TVB