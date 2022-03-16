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【家族榮耀劇透】第29集劇情預告　世宏欲改遺囑將股份全交予耀堂

娛樂 21:32 2022/03/16

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第28集講到由迪羅斯、展鴻和甄芯組成的新財團向馬氏提出全面收購，利益當前，董事們都蠢蠢欲動。

第29集（17/3）

展鴻不信世宏所言，直到發現世昌跟綁匪的合照……

洛儀去認領啟禮的遺體，認為其死因存疑；甄誠被捕，他為甄芯攬下殺人罪名。

世宏欲改遺囑，將股份全數贈予耀堂；當馬家眾人在商量如何回購股份之際，卻接獲世宏的死訊。

《家族榮耀》第28集劇情   上一頁

最新影片推介：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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