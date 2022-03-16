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【飲食速遞】 太古城「北海丼」抗疫外賣盛盒　$188起嘆日本直送吞拿魚腩+深海池魚

休閒消費 19:51 2022/03/16

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「北海丼」首推三款外賣盛盒。(圖片由品牌提供)

太古城中心日式魚生飯店「北海丼」首度推出三款外賣盛盒，由專人於日本嚴選食材運送抵港，配搭精美擺盤，讓你安心細味日本滋味。

最新影片推介

招牌前菜寶箱 ($188)。(圖片由品牌提供)

九道招牌前菜包括：飛魚子沙律、海苔沙律、胡麻冷豆腐、枝豆、磯煮鮑魚、蒲燒鰻魚和炸蟹餅、唐揚雞柳、唐揚魷魚圈，加上擺盤精美，令你胃口大開。

點擊大圖了解更多

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特選壽司盛盒（$298）及壽司盛盒（$198）

特選壽司盛盒 $298。(圖片由品牌提供)

外賣壽司盛盒—特選壽司盛盒內有吞拿魚腩壽司、深海池魚壽司，牡丹蝦壽司、帶子壽司各兩件，香甜玉子和六件香蔥吞拿魚腩卷；壽司盛盒則含三文魚壽司、甜蝦壽司、油甘魚壽司、真鯛壽司各兩件，香甜玉子和三文魚卷六件。

迷你油揚豬骨湯烏冬。(圖片由品牌提供)

惠顧外賣盛盒均可以優惠價$28追加迷你油揚豬骨湯烏冬一份，或以$38加配迷你宮崎豚肉烏冬一份。

外賣盛盒不可與其他優惠及現金券同時使用。外賣餐盒每個收取$2，每個訂單最高收費$8。

北海丼

地址:香港太古城太古城道18號太古城中心3樓313號舖

電話:2577 0828

營業時間:11am – 8:30pm

Facebook : 北海丼 Hokkaidon

Instagram: @hokkaidonhk

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責任編緝：王明芳

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