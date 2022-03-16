【疫下結業】Fitness First今日全線結業　會員合約餘額可轉到PURE Fitness

▲ Fitness First今日全線結業，會員合約餘額可轉到PURE Fitness。

於香港經營Fitness First連鎖健身中心的香港Evolution Wellnesst宣布，由今日（16日）起Fitness First會停止所有運營，並於同日開始清盤程序。Fitness First已與PURE Fitness籌組安排，Fitness First會員截至3月16日仍持有有效服務計劃合約，可將合約餘額轉移至PURE Fitness。

Fitness First表示，決定實屬不得已，於過去數月，管理團隊與母公司和股東們，一直並肩探索並嘗試所有可行途徑以維持業務，惟最終未能成功將結局扭轉。Fitness First已與PURE籌組安排。截至今日，已簽訂有效服務計劃合約的Fitness First持卡人將於未來5個工作天內收到我們的電郵，當中將詳列您在Fitness First所簽合約的餘額，好讓您於PURE簽訂服務計劃時使用。

Fitness First的持卡人，並且截至3月16日仍持有有效服務計劃合約，會員可將合約餘額(包括PT個人訓練時數)轉移至PURE，可在香港20多間PURE Fitness和PURE Yoga中心作出選擇。

若不想在PURE Fitness或PURE Yoga延續合約，並希望拿回合約餘額，Fitness First表示須聯絡Fitness First的清盤人，詳情將適時以再公布。

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記者：李榮忠