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【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗

社會 19:39 2022/03/16

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衞生署上周接44宗打針後異常報告，再多6人離世前14日內曾打疫苗。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（16日）公布最新疫苗接種監測更新，截至3月13日的過去一星期，衞生署接獲6宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及1男5女，年齡介乎51至101歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署續指，衞生署共接獲44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至3月13日晚上8時，本港市民合共接種了約1,408萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約641萬名，當中包括91%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,173宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.05%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括83宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至3月13日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘17宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：李榮忠

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