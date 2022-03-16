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【NFT】余文樂推自家ZombieClub Token　預售創最快登上OpenSea首位紀錄

娛樂 19:45 2022/03/16

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余文樂推出自家品牌NFT。

余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」，昨晚（3月15號）開始預售，隨即成為全球最大的NFT交易平台OpenSea的排名第一位，締造有史以來最快時間，以短短2小時42分鐘搶奪平台首位，創下世界紀錄。去年於「佳士得」拍賣珍藏NFT加密藝術，以1.2億港元創下亞洲史上最高網上拍賣金額的樂仔，今次再創輝煌成績。

對於取得佳績，余文樂及其團隊相當高興，事前亦預備充足「軍糧」便當，讓工作人員不會餓着打仗。對於團隊努力用心，樂仔常感謝夥伴，不怕辛苦不斷地協調溝通協調。 「ZombieClub Token」是樂仔與另外3名成員共同創造，樂仔透露：「用了非常多的時間精力在前置的企畫執行，沒日沒夜的進行改良及溝通，就是希望每個購買者有最好的體驗！」

ZombieClub Token。

樂仔在IG表示：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，這是你們的功勞，我愛你們！我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！記著我們不要驕傲，這只是我們的開始，我們4個的眼光不只這樣，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

近半年幾乎投放所有時間在這項目，如今終取得驕人成績的樂仔說：「整天都得在辦公室工作和開會，只能犧牲僅有的休息時間，一早送小朋友上學，愛妻也相當支持，給老公最大的鼓勵。」

許瑋甯在IG力撐。

樂仔的自創品牌NFT，亦獲得圈中友人關注，上週末邱澤和周興哲造訪余文樂，一齊研究分享NFT樂趣，許瑋甯、周杰倫、馮德倫及周予天等、都在IG使用「Zombie Club」濾鏡「變身」殭屍表達支持。

最新影片：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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