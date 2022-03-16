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【第五波疫情】馬會「居安抗疫」熱線中心由100人分3更運作　24小時接聽求助電話

政治 20:00 2022/03/16

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賽馬會向民政事務總署提供設施用以運作「居安抗疫」計劃下的電話熱線。（資料圖片）

香港賽馬會向民政事務總署提供其位於天水圍的電話投注中心設施，用以運作「居安抗疫」計劃下的電話熱線（1833 019）。馬會社區關係高級經理鄭琪接受查詢時指，該電話投注中心共有2層，其中1層由3月11日起用作抗疫支援，100位全職同事分3更24小時接聽求助電話，並由當局派員指揮工作。

鄭琪說，由馬會分擔接聽抗疫求助電話，最大的好處是馬會有接聽中心的硬件、位置及熱線。他說，接線生已接受當局提供的簡單訓練，當局亦為他們提供懶人包，指導他們該如何處理求助電話，因應求助市民的需要，會將相關個案轉介至醫管局、衛生署及社會福利署等政府部門提供進一步協助。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：陳葆琳

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