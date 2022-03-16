  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 21:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋2022】新居屋申請3月24日截止　房委會收表逾15.3萬份

社會 20:12 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

沙田愉德苑推售543伙。（資料圖片）

「居屋2022」及 「白居二2022」計劃現正接受申請，截至今日（16日）下午5時，房委會共收到逾7,000份紙本申請表，及逾21.9萬份網上申請表。房委會提醒，相關申請將於3月24日晚上7時截止，逾期申請表將不獲受理。

房委會表示，目前現收到共約7,100份「居屋2022」和「白居二2022」的紙本申請表；另亦累計收到約146,000份「居屋2022」和73,000份「白居二2022」申請表。

房委會發言人表示，據以往經驗，臨近截止申請日，尤其是截止前數小時，會有較多申請者遞交網上申請，或導致系統非常繁忙。發言人提醒，為免出現登入困難或處理速度較慢的情況，網上申請者應盡量避免在臨近截止時限前遞交申請，以確保可成功完成其申請程序。
 
發言人又提醒，申請者在網上遞交申請前，必須備妥所需資料，包括身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，以及有效的信用卡。
 
今期新居屋7個屋苑共推售8,926伙新單位，以市值至少51折推售，售價介乎約124萬至531萬元。有關「居屋2022」的詳細資料，市民可瀏覽專門網站；而有關「白居二2022」的詳細資料，可按此瀏覽專頁。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【疫下結業】Fitness First今日全線結業　會員合約餘額可轉到PURE Fitness
今日 19:25
【疫下結業】Fitness First今日全線結業　會員合約餘額可轉到PURE Fitness
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
今日 19:39
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
【第五波疫情】馬會「居安抗疫」熱線中心由100人分3更運作　24小時接聽求助電話
今日 20:00
【第五波疫情】馬會「居安抗疫」熱線中心由100人分3更運作　24小時接聽求助電話

你可能感興趣

【疫下結業】Fitness First今日全線結業　會員合約餘額可轉到PURE Fitness
今日 19:25
【疫下結業】Fitness First今日全線結業　會員合約餘額可轉到PURE Fitness
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
今日 19:39
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
【第五波疫情】馬會「居安抗疫」熱線中心由100人分3更運作　24小時接聽求助電話
今日 20:00
【第五波疫情】馬會「居安抗疫」熱線中心由100人分3更運作　24小時接聽求助電話
居屋 房委會 香港 白居二

最高瀏覽

【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
今日 12:12
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課