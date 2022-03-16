【居屋2022】新居屋申請3月24日截止　房委會收表逾15.3萬份

▲ 沙田愉德苑推售543伙。（資料圖片）

「居屋2022」及 「白居二2022」計劃現正接受申請，截至今日（16日）下午5時，房委會共收到逾7,000份紙本申請表，及逾21.9萬份網上申請表。房委會提醒，相關申請將於3月24日晚上7時截止，逾期申請表將不獲受理。

房委會表示，目前現收到共約7,100份「居屋2022」和「白居二2022」的紙本申請表；另亦累計收到約146,000份「居屋2022」和73,000份「白居二2022」申請表。

房委會發言人表示，據以往經驗，臨近截止申請日，尤其是截止前數小時，會有較多申請者遞交網上申請，或導致系統非常繁忙。發言人提醒，為免出現登入困難或處理速度較慢的情況，網上申請者應盡量避免在臨近截止時限前遞交申請，以確保可成功完成其申請程序。



發言人又提醒，申請者在網上遞交申請前，必須備妥所需資料，包括身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，以及有效的信用卡。



今期新居屋7個屋苑共推售8,926伙新單位，以市值至少51折推售，售價介乎約124萬至531萬元。有關「居屋2022」的詳細資料，市民可瀏覽專門網站；而有關「白居二2022」的詳細資料，可按此瀏覽專頁。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴