【港區國安法】李家超：法例實施翌年經濟復蘇強勁　立法會辯論質量及效率顯著提升

▲ 政務司司長李家超。（政府新聞處）

政務司司長李家超指，《港區國安法》恢復了香港的和平與穩定，市民平靜的日常生活重回正軌，社會恢復正常運作，而香港於翌年，即2021的經濟復蘇強勁，本地生產總值增長了6.4%。他又指，完善選舉制度後，立法會現時的審議和辯論質量，以及效率，都顯著提升。

李家超今日出席中國常駐聯合國日內瓦代表團在聯合國人權理事會第49屆會議期間舉辦「香港明天更美好」主題視頻邊會。他發言時提及，在2019年「黑暴」發生之前及期間，立法會被蓄意破壞，議會內充斥着肢體衝突、行為不檢、不斷拖延議會的破壞場面。《港區國安法》實施有效地制止了2019年暴力、破壞和混亂的情況，填補了維護國家安全法律的空白，因為在此之前香港沒有國家安全方面的專門法律。

他又提及，為保障香港的選舉制度免受利用和外部干預，必須落實「愛國者治港」原則，完善及保護香港的選舉制度。在完善後的選舉制度下，立法會議員須滿足兩項基本要求，即「效忠香港特別行政區」及「擁護《基本法》」，是常理和理所當然。他表示，新當選的議員都全心全意投入，為香港利益服務。

李家超強調，香港的民主進程是在中國恢復行使主權之後才開始的。沒有任何一個國家能壟斷民主的模式。香港的民主發展在《基本法》中有明確的訂明，行政長官的產生辦法須根據香港的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達致普選產生。公民的選舉權、被選舉權、言論自由和新聞自由等權利均訂明在《基本法》內，行使權亦備受保護，與適用於香港的《公民權利和政治權利國際公約》的條款一致。

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記者：陳葆琳