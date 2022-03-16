【港大111周年】港大本部大樓投影喻希望之光　張翔勉港人疫下展示堅韌與頑強

▲ 香港大學今（16日）舉行111周年啟動禮，網上播放光影投射節目供市民欣賞。（大學提供）

今日（16日）適逢香港大學建校奠基紀念日，港大今年特別準備光影投射節目，供港大師生及市民在網上觀賞，為市民及前線抗疫人員打氣。港大校長張翔透過錄像發表創校111周年紀念感言，回望香港曾經歷戰爭、淪陷和疫病，「每一次我們都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了『獅子山精神』」，將點亮本部大樓的燈光亦喻為希望之光，鼓勵港人在疫情下的困難時期展示堅韌與頑強，時常懷抱希望。

港大光影投射節目畫面（影片重溫請按此）：

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今晚8時半首播影片長約15分鐘，開首播放香港街道、港人疫情下生活片段，如食肆、交通工具空無一人、街市被搶購一空、市民排隊檢測等，以及港大陸佑堂用作社區疫苗接種中心準備情況等，其後以影像簡述港大創校歷史及近年研究成果等；尾段則播放光影投射節目，五光十色的燈影投射在港大本部大樓和校園內標誌性建築，投射「香港大學與您一起同心抗疫」等字眼。

校長張翔透過錄像表示，希望藉港大111週年，感謝廣大市民和大學成員一直與大學同行。他感謝香港人一百多年來，支持大學、成就大學的發展，尤其感謝廣大市民在疫情下這段艱難時期，為對抗新冠病毒作出的傑出貢獻。

「今夜，我們將點亮本部大樓，點燃希望之光，堅信香港會安然無恙！」張翔特別感謝醫護和公共衞生領域人員，和一衆前線工作者，他們維持公共交通服務、清潔城市，冒著健康風險、堅守崗位服務市民。

他提及，港大堅韌走過百年，港大本部大樓正正象徵堅韌與頑強精神，裏面的陸佑堂，經歷過兩次世界大戰，曾用作醫院，救護士兵和市民，今天陸佑堂成為社區疫苗接種中心，服務香港市民，尤其是長者這些在疫情下特別需要保護的脆弱一群。張翔說：

回望歷史，香港經歷了戰爭、淪陷和疫病爆發。每一次我們都戰勝了災難，並因此變得更強大，彰顯了「獅子山精神」。讓我們凝心聚力。願這束光，祝福大家。

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記者：馮琪雅