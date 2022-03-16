  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 22:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【病毒檢測】社區檢測中心預約名額尚餘92%　荔枝角明日增設流動採樣站

社會 21:56 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

社區檢測中心預約名額尚餘92%，荔枝角明日增設流動採樣站。（林宇翔攝）

政府指，除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，仍會維持於社區檢測中心／流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，減低病毒在社區傳播的機會，政府今日（16日）已於深水埗保安道遊樂場重開流動採樣站，明日（17日）亦會於荔枝角公園一期硬地足球場增設流動採樣站。

截至今日（16日）傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約92%預約名額，市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
今日 21:51
【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
【港大111周年】港大本部大樓投影喻希望之光　張翔勉港人疫下展示堅韌與頑強
今日 21:30
【港大111周年】港大本部大樓投影喻希望之光　張翔勉港人疫下展示堅韌與頑強
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
今日 19:39
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗

你可能感興趣

【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
今日 21:51
【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
【港大111周年】港大本部大樓投影喻希望之光　張翔勉港人疫下展示堅韌與頑強
今日 21:30
【港大111周年】港大本部大樓投影喻希望之光　張翔勉港人疫下展示堅韌與頑強
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
今日 19:39
【新冠疫苗】衞生署上周接44宗打針後異常報告　再多6人離世前14日內曾打疫苗
疫情 檢測中心 病毒檢測 荔枝角公園 荔枝角 深水埗

最高瀏覽

【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
今日 12:12
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課