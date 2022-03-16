【內地支援】內地援港醫療團隊再有300人抵港　由廣東省三甲醫院醫療人員組成

▲ 內地援港醫療團隊再有300人抵港，由廣東省三甲醫院醫療人員組成。（新華社照片）

本港第五波疫情持續，內地應港府要求派出醫療團隊支援本港。今日（16日）再有新一批內地援港醫療團隊抵港，這批一共由300名醫護人員組成，林鄭月娥相信有了這批醫療人手，將可以令亞洲國際博覽館的社區治療設施發揮更大的治療功能；不認為會有術語上的障礙會影響到醫療團隊日常為香港病患者提供治療的工作。

行政長官林鄭月娥今日到香園圍邊境管制站迎接內地援港的醫療團隊，她表示，是次內地援港醫療團隊是廣東省22間醫院一共300名醫護人員組成，包括醫生、中醫師、護士和護理人員。援港人員主要將調配在亞洲國際博覽館內一個屬於醫院管理局管理的社區治療設施，林鄭月娥相信有了這批醫療人手，將可以令亞洲國際博覽館的社區治療設施發揮更大的治療功能。

林鄭月娥指，這批醫療工作人員都是來自廣東省的三甲醫院，每一位日常都在醫療機構工作，現時在中央調配下，放下手頭工作，馳援香港，所以我在這裏代表香港特別行政區，對他們到來表示衷心感謝。

被問到兩地醫療上可能有術語上的不一樣，會否擔心有誤解，林鄭月娥引述廣東省中醫院副院長張忠德指，這次內地援港醫療團隊挑選而來的都懂得廣東話和英文，亦曾經到過廣東以外的地方援助，譬如湖北武漢。林鄭月娥指，粵港兩地非常緊密，不認為有何術語會影響到他們日常為香港病患者提供治療的工作。

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責任編輯：李榮忠