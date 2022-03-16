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【全民強檢】網傳全民強檢細節　港府澄清非官方公布：計劃仍在細化

社會 23:02 2022/03/16

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網傳全民強檢細節，港府澄清非官方公布：計劃仍在細化（資料圖片）

本港第五波疫情未止，網傳一份有關全民檢測的細節，港府今（16日）晚澄清，網上流傳有關「全民強制檢測」計劃的實施日期和詳情並非官方公布消息，呼籲市民切勿誤信，並指目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布。

網傳全民檢測會在2022年3月26日至4月3日間分三輪進行，港府將實行「留家令」，限制市民如無合法權限或合理辯解，必須留在家中不得外出等，又指市民必須經網上預約系統，一次過預約全港各區共500個檢測中心中，進行3次的檢測地點、日期和時間，並指明康復者可獲豁免檢測。

港府發言人表示，「全民強制檢測」計劃的規模龐大，執行上不容有失，政府必須仔細謀劃，確保有足夠配套，調配充足的人手，目前計劃仍在細化階段，一敲定便會向外公布，並廣泛宣傳，讓市民充分掌握安排：

對於有人在網上散布不實和誤導市民的消息，我們深表遺憾並予以譴責。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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